***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.12.2022 10:14
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083838
BIST
11:375.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -34,35
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.992
11:3718,6407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
11:3719,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0412
|Açılış
|: 19,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
11:371.079,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,85
|Açılış
|: 1.079,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler11:37
|ALFAS
|201,30
|761.471.043
|% 10,00
|
|YBTAS
|73.338,20
|806.720
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|1.585.912
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|1.814.662
|% 9,99
|
|VBTYZ
|72,20
|36.571.310
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFL
|105,30
|233.240
|% -8,43
|
|KONTR
|154,90
|200.454.617
|% -6,12
|
|MIATK
|130,00
|26.823.204
|% -5,45
|
|PRZMA
|6,26
|1.366.863
|% -5,30
|
|KOZAL
|404,60
|3.597.582.926
|% -0,05
|
|THYAO
|126,00
|2.577.745.745
|% 1,29
|
|ASELS
|49,32
|2.080.202.849
|% 3,31
|
|EREGL
|41,88
|1.722.099.523
|% -1,41
|
|KOZAA
|50,45
|1.440.894.407
|% 0,50
|
|EKGYO
|7,18
|1.233.937.963
|% 0,56
|
|SKBNK
|2,75
|314.829.903
|% 0,73
|
|DOHOL
|8,23
|710.344.665
|% -0,84
|
|ISCTR
|10,63
|793.388.525
|% -2,12
|
|KRDMD
|15,24
|1.133.738.337
|% -0,65
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6369
|18,6407
|% 0,04
|
|Euro
|19,6519
|19,6576
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,8140
|22,9284
|% 0,30
|
|Frank
|19,8735
|19,9932
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,04
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-2,01
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|-1,72
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.189
|7.255
|-19,00
|
|Yarım
|3.487
|3.547
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,71
|22,74
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|86,64
|86,64
|-0,24
|
Seans Raporu
11:37
daha fazla
-
11:52MERIT
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 42.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 137, 137 adet işlem
-
11:50CONSE
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 11.33 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 192, 017 adet işlem
-
11:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -54, 08 kaybederek (% -1.00 ) 5, 380
-
11:49XU100
Endeks 5, 013 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 66 altında . İşlem hacmi 36, 424.00 milyon TL de
-
11:49KONTR
Yüzde -6.85 oranında düşüşle 153.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 242, 327 adet işlem