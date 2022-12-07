***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.12.2022 17:32
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1085490
BIST
18:054.827
En Yüksek
|Değişim
|: -3,46%
|| -173,10
|Açılış
|: 5.002
|
|Önceki Kapanış
|: 5.000
|
5.015
En Düşük
4.773
18:0518,6464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 18,7480
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7450
|
18,6568
En Düşük
18,6020
18:0519,5975
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0852
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7000
|
19,6660
En Düşük
19,4674
18:051.067,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,10
|Açılış
|: 1.067,49
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061,39
|
1.071,79
En Düşük
1.059,41
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNICA
|34,80
|652.924.645
|% 9,99
|
|BARMA
|134,30
|598.444.727
|% 9,99
|
|LIDER
|68,35
|16.888.130
|% 9,98
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|OZSUB
|14,93
|19.008.816
|% 9,94
|
|OZSUB
|14,93
|19.008.816
|% 9,94
|
|ALFAS
|219,20
|493.883.258
|% 9,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6386
|18,6464
|% 0,06
|
|Euro
|19,5836
|19,5975
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,6538
|22,7674
|% 0,48
|
|Frank
|19,7693
|19,8884
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|8,52
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|4,67
|
|Cumhuriyet
|7.146
|7.254
|11,00
|
|Tam
|7.178
|7.234
|34,00
|
|Yarım
|3.476
|3.537
|17,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.768
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,24
|
|B. Petrol
|79,16
|79,16
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PEKGY
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 954, 296 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, BIMAS, KOZAL
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -165, 2 kaybederek (% -3.77 ) 4, 211
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OZSUB, VKING, SNPAM, ERCB, LIDER, EMNIS, KRDMA, BARMA, KRONT, YESIL
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PRDGS, UZERB, EUREN, VBTYZ