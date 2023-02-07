***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:53
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110467
BIST
11:474.735
En Yüksek
|Değişim
|: -3,97%
|| -195,50
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.728
11:4718,8306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 19,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:4720,1918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0174
|Açılış
|: 20,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:471.134,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.134,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:47
|INTEM
|86,90
|8.941.632
|% 10,00
|
|KONYA
|2.964,50
|86.676.433
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|14.623.246
|% 9,99
|
|CANTE
|64,80
|60.621.892
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|6.778.488
|% -10,00
|
|VKING
|36,40
|1.735.406
|% -9,99
|
|GSRAY
|8,44
|137.628.715
|% -9,93
|
|BSOKE
|5,75
|221.113.155
|% -9,87
|
|THYAO
|133,30
|1.374.054.687
|% -4,72
|
|KRDMD
|18,02
|1.345.410.362
|% 2,04
|
|ASELS
|54,55
|1.030.807.624
|% -7,23
|
|EREGL
|39,00
|832.438.213
|% -2,65
|
|KOZAL
|528,40
|821.413.861
|% 0,94
|
|KRDMD
|18,02
|1.345.410.362
|% 2,04
|
|EKGYO
|7,13
|298.794.563
|% -1,93
|
|YKBNK
|8,49
|308.892.331
|% -4,39
|
|BSOKE
|5,75
|221.113.155
|% -9,87
|
|BUCIM
|6,09
|192.634.151
|% 9,14
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8263
|18,8306
|% 0,02
|
|Euro
|20,1869
|20,1918
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5658
|22,6789
|% 0,01
|
|Frank
|20,2280
|20,3498
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,01
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.872
|1.872
|3,37
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.135
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.685
|7.801
|24,00
|
|Tam
|7.714
|7.769
|-19,00
|
|Yarım
|3.768
|3.802
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.884
|1.901
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,32
|22,34
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|13,53
|13,55
|0,07
|
|B. Petrol
|82,54
|82,54
|1,55
|