***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.04.2023 12:50
***ACSEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ACSEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ACSEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136195
BIST
15:595.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 8,22
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.091
15:5919,3010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0319
|Açılış
|: 19,6530
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
15:5921,0634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1332
|Açılış
|: 21,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0852
En Düşük
20,8745
15:591.239,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.239,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler15:55
|EDIP
|7,81
|30.675.319
|% 10,00
|
|AGESA
|29,64
|47.035.853
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,74
|36.620.822
|% 9,94
|
|MARKA
|21,80
|7.225.675
|% 9,93
|
|RTALB
|8,78
|30.275.576
|% 9,89
|
|AVHOL
|17,13
|114.577.986
|% -9,27
|
|DIRIT
|6,69
|538.577
|% -7,21
|
|LIDER
|125,50
|109.472.322
|% -7,04
|
|ONCSM
|119,10
|143.771.292
|% -6,88
|
|HEDEF
|24,48
|75.301.058
|% -6,78
|
|GESAN
|84,15
|3.555.019.157
|% 2,94
|
|THYAO
|133,40
|3.324.459.604
|% -0,07
|
|KOZAL
|22,46
|2.518.372.005
|% 1,72
|
|OYAKC
|35,26
|2.242.434.375
|% 2,50
|
|ASTOR
|55,60
|1.932.364.719
|% -2,03
|
|EKGYO
|7,30
|1.739.710.460
|% 0,14
|
|KOZAL
|22,46
|2.518.372.005
|% 1,72
|
|YKBNK
|10,12
|1.127.888.074
|% 1,50
|
|ZOREN
|5,19
|503.507.594
|% 6,35
|
|SKBNK
|2,55
|221.631.283
|% 2,41
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2845
|19,2896
|% 0,11
|
|Euro
|21,0460
|21,0587
|% 0,61
|
|Sterlin
|23,9047
|24,0246
|% 0,46
|
|Frank
|21,2252
|21,3530
|% 0,55
|
|Riyal
|5,1254
|5,1512
|% 0,08
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.999
|7,07
|
|Altın Gr.
|1.240
|1.240
|6,22
|
|Cumhuriyet
|8.477
|8.605
|27,00
|
|Tam
|8.527
|8.581
|2,00
|
|Yarım
|4.164
|4.199
|1,00
|
|Çeyrek
|2.082
|2.100
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,46
|15,48
|0,05
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|-0,12
|
Seans Raporu
15:55
daha fazla
-
16:10AKMGY
Yüzde 5.06 oranında artışla 86.20 lira fiyatla işlem gören hissede 122, 466 adet işlem
-
16:09XU100
Endeks 5, 117 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 49, 764.00 milyon TL de
-
16:08EYGYO
Yüzde 8.78 oranında artışla 20.44 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 853, 496 adet işlem
-
16:06EYGYO
Yüzde 8.67 oranında artışla 20.42 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 845, 697 adet işlem
-
16:05PLTUR
Yüzde 4.08 oranında artışla 12.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 710, 631 adet işlem