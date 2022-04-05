***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.04.2022 19:52
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022-31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 05.04.2022 tarihli toplantısında,Şirketimizin 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 mali dönemi için hesaplarının Sermaye Piyasası Mevzuatına göre denetimini yapmak üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçiminin ilk Olağan Genel Kurul'da onaylanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016098
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,89
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
18:0514,7416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0630
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7416
En Düşük
14,6627
18:0516,0850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0301
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0702
18:05910,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,21
|Açılış
|: 910,35
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
907,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
|
|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
|
|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
|
|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
|
|GRNYO
|2,35
|4.202.922
|% -6,00
|
|GZNMI
|46,40
|35.836.917
|% -4,84
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7150
|14,7166
|% 0,26
|
|Euro
|16,0704
|16,0861
|% -0,18
|
|Sterlin
|19,2095
|19,3058
|% 0,04
|
|Frank
|15,7776
|15,8726
|% -0,05
|
|Riyal
|3,9135
|3,9331
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-8,67
|
|Altın Gr.
|911
|911
|-1,78
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,38
|24,41
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,57
|-0,03
|
|B. Petrol
|107
|107
|-0,45
|