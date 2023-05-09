***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıPwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi13.04.2023Tescil Tarihi08.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.05.2023 - 10826AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 13.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı 08.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148442BIST