***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
09.05.2023 09:13
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
13.04.2023
Tescil Tarihi
08.05.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
08.05.2023 - 10826
Açıklamalar
Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin bağımsız denetim kuruluşu olarak seçilmesine ilişkin 13.04.2023 tarihli Genel Kurul kararı 08.05.2023 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148442
BIST
11:154.547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -14,76
|Açılış
|: 4.547
|
|Önceki Kapanış
|: 4.562
|
4.594
En Düşük
4.523
11:1519,5120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4800
|
19,5189
En Düşük
19,4689
11:1521,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0376
|Açılış
|: 22,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4900
|
21,4771
En Düşük
21,2827
11:151.269,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,19
|Açılış
|: 1.269,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.267,55
|
1.272,49
En Düşük
1.265,14
BIST En Aktif Hisseler11:13
|EGPRO
|53,50
|16.010.560
|% 9,99
|
|PAMEL
|176,30
|57.117.440
|% 9,98
|
|DAGHL
|13,37
|5.069.596
|% 9,95
|
|BRSAN
|125,00
|41.040.625
|% 9,94
|
|ORMA
|57,50
|260.245
|% 9,52
|
|AVHOL
|23,46
|99.299.210
|% -9,98
|
|UZERB
|152,90
|331.640
|% -9,95
|
|NETAS
|24,24
|47.265.387
|% -8,39
|
|GENIL
|39,94
|21.556.143
|% -7,80
|
|GRTRK
|23,40
|550.416.073
|% -7,22
|
|CWENE
|122,60
|1.362.158.585
|% -6,63
|
|ISCTR
|12,09
|1.359.138.714
|% 3,25
|
|THYAO
|131,30
|1.002.656.686
|% -1,13
|
|KOZAL
|16,97
|794.782.607
|% 2,29
|
|KCHOL
|82,15
|785.446.475
|% 1,92
|
|ISCTR
|12,09
|1.359.138.714
|% 3,25
|
|YKBNK
|10,03
|552.116.530
|% 1,21
|
|KOZAL
|16,97
|794.782.607
|% 2,29
|
|SKBNK
|2,24
|80.949.118
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,50
|197.238.599
|% -0,90
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5088
|19,5136
|% 0,06
|
|Euro
|21,4092
|21,4208
|% -0,17
|
|Sterlin
|24,5278
|24,6508
|% -0,03
|
|Frank
|21,7821
|21,9134
|% -0,24
|
|Riyal
|5,1861
|5,2121
|% 0,03
|
|11:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.024
|2.024
|3,23
|
|Altın Gr.
|1.270
|1.270
|2,57
|
|Cumhuriyet
|9.231
|9.371
|19,00
|
|Tam
|9.182
|9.416
|5,23
|
|Yarım
|4.543
|4.620
|4,00
|
|Çeyrek
|2.264
|2.303
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,43
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|15,96
|15,97
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,98
|75,98
|-1,03
|