***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
19.03.2021 18:40
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 19.03.2021 tarihli toplantısında,Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesinin ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18. Maddesinin tadil edilmesi ve tadil amacıyla SPK ve ilgili Bakanlık başvurularının yapılması hakkında karar alınmış olup,söz konusu ana sözleşme değişikliklerinin, 2020 mali yılına ilişkin olağan genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulmasından önce, ilgili mevzuat gereği gerekli izin ve onayların alınması amacıyla, öncelikle Sermaye Piyasası Kurulu'na ve akabinde T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvurularak, söz konusu ana sözleşme değişiklikleri için gerekli izin ve onayların alınmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919447
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2313
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -0,0913
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2098
18:058,6122
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -0,1262
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5841
18:05404,30
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -4,45
|Açılış
|: 404,30
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2241
|7,2313
|% -1,25
|
|Euro
|8,6006
|8,6122
|% -1,44
|
|Sterlin
|9,9881
|10,0381
|% -1,76
|
|Frank
|7,7324
|7,7790
|% -1,65
|
|Riyal
|1,9203
|1,9299
|% -1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,62
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-5,16
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,18
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,06
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|0,70
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
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17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
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17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
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17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem