***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
27.04.2020 13:21
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin sona ermesinden dolayı yeni bir 5 yıllık süre (2020-2024)'yi içerecek şekilde, Esas Sözleşmemizin 10. Maddesi değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 21.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 10066 sayılı ve 27.04.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10. madde 21/04/2020 27/04/2020 10066
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840275
BIST
16:06101.331
En Yüksek
|Değişim
|: 2,60%
|| 2.572,36
|Açılış
|: 100.086
|
|Önceki Kapanış
|: 98.759
|
101.331
En Düşük
100.086
16:066,9900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0353
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9916
En Düşük
6,9491
16:067,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0515
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5870
En Düşük
7,5263
16:06386,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 387,06
|
|Önceki Kapanış
|: 386,68
|
387,17
En Düşük
383,39
BIST En Aktif Hisseler
|BANVT
|24,20
|20.044.363
|% 10,00
|
|TKNSA
|7,15
|155.627.469
|% 10,00
|
|RTALB
|16,83
|8.348.656
|% 10,00
|
|LKMNH
|7,04
|26.723.684
|% 10,00
|
|HALKS
|4,18
|301.202
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.500,00
|146.576
|% -9,63
|
|BMELK
|3,20
|423.484
|% -8,57
|
|BALAT
|2,30
|346.050
|% -8,00
|
|FRIGO
|13,90
|395.783
|% -7,33
|
|IHGZT
|4,60
|95.214
|% -7,07
|
|THYAO
|10,81
|1.078.932.537
|% 5,26
|
|GARAN
|8,36
|882.468.167
|% 2,96
|
|ASELS
|27,50
|651.486.691
|% 3,07
|
|ECILC
|4,99
|393.663.081
|% 3,53
|
|MGROS
|29,38
|381.403.493
|% 2,30
|
|GARAN
|8,36
|882.468.167
|% 2,96
|
|THYAO
|10,81
|1.078.932.537
|% 5,26
|
|IHLGM
|1,07
|106.614.563
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,10
|198.347.857
|% 4,48
|
|GUSGR
|3,27
|304.709.267
|% 5,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6605
|8,7039
|% 1,02
|
|Frank
|7,1525
|7,1956
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8538
|1,8631
|% 0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-6,96
|
|Altın Gr.
|387
|387
|0,03
|
|Cumhuriyet
|2.477
|2.534
|-2,90
|
|Tam
|2.542
|2.596
|-6,90
|
|Yarım
|1.238
|1.269
|-1,50
|
|Çeyrek
|621
|635
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,25
|15,28
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|23,41
|23,41
|-1,40
|
Seans Raporu
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16:17ALKIM
Yüzde 9.56 oranında artışla 61.30 lira fiyatla işlem gören hissede 934, 419 adet işlem
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