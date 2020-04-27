***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarSermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin sona ermesinden dolayı yeni bir 5 yıllık süre (2020-2024)'yi içerecek şekilde, Esas Sözleşmemizin 10. Maddesi değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 21.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 10066 sayılı ve 27.04.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No10. madde 21/04/2020 27/04/2020 10066http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840275BIST