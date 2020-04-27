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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme

27.04.2020 13:21
GÜNCEL HABERLER



***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun, II-18.1 Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin sona ermesinden dolayı yeni bir 5 yıllık süre (2020-2024)'yi içerecek şekilde, Esas Sözleşmemizin 10. Maddesi değiştirilmiştir. Söz konusu değişiklik 21.04.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 10066 sayılı ve 27.04.2020 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.   
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.          

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
10. madde 21/04/2020 27/04/2020 10066



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840275


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TKNSA 7,15 155.627.469 % 10,00  
RTALB 16,83 8.348.656 % 10,00  
LKMNH 7,04 26.723.684 % 10,00  
HALKS 4,18 301.202 % 10,00  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6605 8,7039 % 1,02  
Frank 7,1525 7,1956 % 0,47  
Riyal 1,8538 1,8631 % 0,53  
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Alış Satış %  
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Altın Gr. 387 387 0,03  
Cumhuriyet 2.477 2.534 -2,90  
Tam 2.542 2.596 -6,90  
Yarım 1.238 1.269 -1,50  
Çeyrek 621 635 -0,80  
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