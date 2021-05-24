***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
24.05.2021 09:10
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2021
Açıklamalar
Şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18. Maddesini değiştirmiştir.Söz konusu değişiklik 10.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 10332 sayılı ve 21.05.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
4.Madde 10/05/2021 21/05/2021 10332
18.Madde 10/05/2021 21/05/2021 10332
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937373
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
0
En Düşük
0
18:058,3960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0194
|Açılış
|: 8,3750
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|Önceki Kapanış
|: 8,3700
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8,4355
En Düşük
8,3777
18:0510,2387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
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|Açılış
|: 10,1800
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|Önceki Kapanış
|: 10,1900
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En Düşük
10,2161
18:05509,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 509,16
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|Önceki Kapanış
|: 509,08
|
511,27
En Düşük
508,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HDFGS
|4,49
|30.166.793
|% 33,05
|
|GOODY
|8,18
|19.743.318
|% 5,82
|
|ALGYO
|24,60
|34.358.154
|% 2,44
|
|EGGUB
|208,20
|18.666.902
|% 0,54
|
|ISFIN
|3,31
|88.363.176
|% 0,00
|
|PRKAB
|11,84
|8.633.810
|% -0,53
|
|ISFIN
|3,31
|88.363.176
|% 0,00
|
|ODAS
|2,46
|58.608.087
|% 0,00
|
|POLHO
|3,09
|18.964.407
|% 0,00
|
|IZMDC
|2,31
|12.690.368
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% 0,00
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,00
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 0,00
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3928
|8,3960
|% -0,23
|
|Euro
|10,2315
|10,2387
|% -0,20
|
|Sterlin
|11,8587
|11,9182
|% -0,12
|
|Frank
|9,3212
|9,3773
|% -0,16
|
|Riyal
|2,2338
|2,2450
|% -0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|1,63
|
|Altın Gr.
|509
|509
|-0,30
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,47
|7,47
|0,01
|
|B. Petrol
|66,87
|66,87
|0,52
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