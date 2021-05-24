***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.04.2021AçıklamalarŞirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4. Maddesi ve "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 18. Maddesini değiştirmiştir.Söz konusu değişiklik 10.05.2021 tarihinde tescil edilmiş olup 10332 sayılı ve 21.05.2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No4.Madde 10/05/2021 21/05/2021 1033218.Madde 10/05/2021 21/05/2021 10332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937373BIST