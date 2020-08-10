***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.830 -13.830 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-346 -802 8.505 36 7.393 7.393Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-20.011 -20.011 -20.011Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -1.216 -1.383 -235 66.410 87.342 36 176.163 176.163Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler458 -15.131 14.673 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-56 716 9.025 9.685 9.685Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-15.002 -15.002 -15.002Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -1.065 -1.129 1.784 68.751 55.327 9.025 157.902 157.902Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-122.270 -72.935Dönem Karı (Zararı)9.025 36Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)9.025 36Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler38.654 60.474Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9.126 8.379Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5.297 1.249Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 326Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 5.297 923Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.959 3.226Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.275 3.534Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler684 -308Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.043 44.750Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -2.785 -1.568Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 19.305 35.583Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 5.050 10.747Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -2.527 -12Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 -44Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler19 0 4.307Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 231 1.760Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -2 -3.153İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-172.131 -144.981Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-147.583 -115.910Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-182 382Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-29.368 -23.854Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.131 -1.991Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.169 -2.635Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-875 -1.879Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.922 -1.639İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-15.083 2.545Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.201 1.434Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-6.882 1.111Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-124.452 -84.471Alınan Temettüler0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -648 -755Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.830 12.291YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-3.246 -7.903İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 0 -6.629Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3 3.205Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -3.249 -4.479Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Alınan Faiz0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI117.463 40.292Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri330.067 149.534Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-194.199 -89.157Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.935 -1.349Ödenen Temettüler16 0 0Ödenen Faiz-19.255 -20.304Alınan Faiz20 2.785 1.568YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.053 -40.546NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-8.053 -40.546DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.421 59.155DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.368 18.609Sunum Para Birimi Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.368 13.421Ticari Alacaklar224.551 82.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 12.675 13.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 211.876 68.968Diğer Alacaklar635 453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 635 453Türev Araçlar25.1 2.288 1.369Stoklar10 161.458 137.387Peşin Ödenmiş Giderler15 3.651 1.310Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 9.957Diğer Dönen Varlıklar15 22.460 15.725ARA TOPLAM420.411 261.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR420.411 261.640DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 234 234Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 0 0Maddi Duran Varlıklar11 102.032 105.340Kullanım Hakkı Varlıkları6.955 6.904Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.288 8.273Peşin Ödenmiş Giderler15 1.199 2.408Ertelenmiş Vergi Varlığı21 12.898 4.651Diğer Duran Varlıklar15 0 71TOPLAM DURAN VARLIKLAR130.606 127.881TOPLAM VARLIKLAR551.017 389.521KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 261.404 118.687Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları13.486 7.241İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 13.486 7.241Banka Kredileri7 10.039 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 3.447 7.241Ticari Borçlar39.973 22.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 579 1.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 39.394 21.259Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 3.627 4.502Diğer Borçlar17.839 915İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 15.002 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.837 915Türev Araçlar25.1 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 1.538 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.618 2.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 3.781 825Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.837 2.153Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.630 10.048ARA TOPLAM346.115 166.702TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER346.115 166.702UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.699 51.042İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 37.699 51.042Banka Kredileri7 33.448 46.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 4.251 4.757Uzun Vadeli Karşılıklar9.301 8.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 9.301 8.558TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER47.000 59.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER393.115 226.302ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar157.902 163.219Ödenmiş Sermaye16 23.625 23.625Sermaye Düzeltme Farkları16 1.584 1.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.065 -1.009Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.065 -1.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)655 -61Yabancı Para Çevrim Farkları-1.129 -1.129Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)1.784 1.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 68.751 68.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 55.327 85.460Net Dönem Karı veya Zararı9.025 -14.673TOPLAM ÖZKAYNAKLAR157.902 163.219TOPLAM KAYNAKLAR551.017 389.521Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 204.691 194.814 110.567 86.183Satışların Maliyeti17 -119.794 -99.995 -64.785 -44.109TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)84.897 94.819 45.782 42.074BRÜT KAR (ZARAR)84.897 94.819 45.782 42.074Genel Yönetim Giderleri18 -17.108 -17.743 -8.363 -9.759Pazarlama Giderleri18 -36.778 -31.557