***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -870 -581 -8.740 66.410 93.523 13.830 188.781 188.781Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.883 11.947 -13.830 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-484 -579 8.548 4.658 12.143 12.143Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-20.010 -20.010 -20.010Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -1.354 -1.160 -192 68.293 85.460 4.658 180.914 180.914Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler458 -15.131 14.673 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26 -255 -407 8.999 8.311 8.311Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-15.002 -15.002 -15.002Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -1.035 -1.384 661 68.751 55.327 8.999 156.528 156.528Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-167.547 -51.638Dönem Karı (Zararı)8.999 4.658Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)8.999 4.658Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.765 76.774Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13.553 10.927Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.284 1.807Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 326Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -4.284 1.481Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.209 3.446Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.525 3.453Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler684 -7Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler19 0 -283Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler32.024 55.405Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -3.089 -2.130Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 29.233 55.278Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 8.769 2.706Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -2.889 -449Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler704 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler19 -1.134 5.293Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 2.731 3.068Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -38 -2.889İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-226.844 -142.883Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-255.894 -143.163Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-150 1.190Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler4.592 -3.798Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.137 -945Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.277 -6.439Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-723 -2.922Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.443 2.425İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.526 10.769Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-967 8.342Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.559 2.427Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-168.080 -61.451Alınan Temettüler0 283Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -753 -684Vergi İadeleri (Ödemeleri)1.286 10.214YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-5.082 -10.849İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -490 -6.629Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri39 2.943Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -4.631 -7.163FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI188.824 41.538Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri461.285 325.085Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-248.727 -234.160Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.861 -345Ödenen Temettüler16 0 -14.002Ödenen Faiz-23.961 -37.168Alınan Faiz3.088 2.128YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.195 -20.949NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.195 -20.949DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 13.421 59.155DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 29.616 38.206Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 29.617 13.421Ticari Alacaklar329.143 82.018İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 18.222 13.050İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 310.921 68.968Diğer Alacaklar603 453İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 603 453Türev Araçlar25.1 144 1.369Stoklar10 137.079 137.387Peşin Ödenmiş Giderler15 1.504 1.310Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 0 9.957Diğer Dönen Varlıklar15 11.332 15.725ARA TOPLAM509.422 261.640TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR509.422 261.640DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 234 234Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 1.369 0Maddi Duran Varlıklar11 100.058 105.340Kullanım Hakkı Varlıkları6.163 6.904Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.009 8.273Peşin Ödenmiş Giderler15 1.077 2.408Ertelenmiş Vergi Varlığı21 16.144 4.651Diğer Duran Varlıklar15 0 71TOPLAM DURAN VARLIKLAR132.054 127.881TOPLAM VARLIKLAR641.476 389.521KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 305.896 118.687Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları12.754 7.241İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 12.754 7.241Banka Kredileri7 10.039 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 2.715 7.241Ticari Borçlar44.719 22.331İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 520 1.072İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 44.199 21.259Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 3.779 4.502Diğer Borçlar19.360 915İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 15.002 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.358 915Türev Araçlar25 0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü21 5.432 0Kısa Vadeli Karşılıklar7.542 2.978Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.705 825Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.837 2.153Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 1.054 10.048ARA TOPLAM400.536 166.702TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER400.536 166.702UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar74.929 51.042İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 74.929 51.042Banka Kredileri7 70.651 46.285Kiralama İşlemlerinden Borçlar7 4.278 4.757Uzun Vadeli Karşılıklar9.483 8.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 9.483 8.558TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER84.412 59.600TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER484.948 226.302ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar156.528 163.219Ödenmiş Sermaye16 23.625 23.625Sermaye Düzeltme Farkları16 1.584 1.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.035 -1.009Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.035 -1.009Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-723 -61Yabancı Para Çevrim Farkları-1.384 -1.129Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)661 1.068Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 68.751 68.293Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 55.327 85.460Net Dönem Karı veya Zararı8.999 -14.673TOPLAM ÖZKAYNAKLAR156.528 163.219TOPLAM KAYNAKLAR641.476 389.521Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 350.862 296.311 146.171 101.497Satışların Maliyeti17 -221.309 -155.641 -101.515 -55.646TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)129.553 140.670 44.656 45.851BRÜT KAR (ZARAR)129.553 140.670 44.656 45.851Genel Yönetim Giderleri18 -25.673 -25.439 -8.565 -7.696Pazarlama Giderleri18 -58.424 -49.715 -21.646 -18.158Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -1.207 0 -508 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 5.063 2.514 1.409 -854Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -13.361 -5.932 -5.235 6.378ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.951 62.098 10.111 25.521Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 39 3.175 36 19Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -1 -3 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 1.134 -5.293 1.134 -986FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)37.123 59.977 11.281 24.554Finansman Gelirleri20 4.149 3.777 1.020 853Finansman Giderleri20 -29.542 -56.028 -9.827 -19.477SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)11.730 7.726 2.474 5.930Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-2.731 -3.068 -2.500 -1.308Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 -14.103 -9.769 -5.439 -3.535Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 11.372 6.701 2.939 2.227SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)8.999 4.658 -26 4.622DÖNEM KARI (ZARARI)8.999 4.658 -26 4.622Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.999 4.658 -26 4.622Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp)( Tam TL) 22 0,38090000 0,19720000 -0,00110000 0,19560000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-26 -484 30 -138Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -33 -620 39 -176Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7 eri) Geliri7 136 -9 38Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-662 7.969 -1.378 266Yabancı Para Çevrim Farkları6 -255 -579 -255 223Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-521 10.959 -1.439 55Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler114 -2.411 316 -12Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri114 -2.411 316 -12DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-688 7.485 -1.348 128TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.311 12.143 -1.374 4.750Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları8.311 12.143 -1.374 4.750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885131BIST