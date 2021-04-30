***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -1.129 1.068 -1.009 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler458 -15.131 14.673 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.993 -91 -83 2.819 2.819Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -1.129 4.061 -1.100 68.751 70.329 -83 166.038 166.038Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -674 -1.455 -3.684 68.746 55.332 1.915 145.389 145.389Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-37.691 39.606 -1.915 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-93 -120 6.842 -13.722 -7.093 -7.093Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -767 -1.575 3.158 31.055 94.938 -13.722 138.296 138.296Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-122.351 -30.456Dönem Karı (Zararı)-13.722 -83Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.988 16.945Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.093 4.314Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-4.288 477Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -4.288 477Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.261 2.762Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.606 2.078Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-345 684Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler19 0 0Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.499 9.179Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -5.755 -1.321Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 8.591 8.093Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri19 11.237 3.087Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri19 -3.574 -680Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.589 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler19 -120 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler21 -2.974 215Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler19 -72 -2İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-119.130 -46.668Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-72.303 -54.833Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.817 2Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-32.081 12.997Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.422 -1.512Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-329 4.891Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-25 -1.636Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.637 2.062İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.516 -8.639Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-12.131 -1.791Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.615 -6.848Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-121.864 -29.806Alınan Temettüler0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -192 -452Vergi İadeleri (Ödemeleri)-295 -198YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.984 -1.309İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri81 3Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -2.065 -1.312FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-111.004 115.388Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 133.645Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-91.498 -12.447Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-971 -3.998Ödenen Temettüler16 -15.000 0Ödenen Faiz-9.278 -2.831Alınan Faiz5.743 1.019YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-235.339 83.623NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-235.339 83.623DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 279.347 13.421DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 44.008 97.044Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 44.020 279.347Ticari Alacaklar120.563 59.496İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 13.857 13.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 106.706 45.912Diğer Alacaklar2.377 560İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 2.377 560Türev Araçlar25,1 1.322 0Stoklar10 176.121 139.751Peşin Ödenmiş Giderler15 2.521 535Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 14.578 14.283Diğer Dönen Varlıklar15 31.990 19.859ARA TOPLAM393.492 513.831TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR393.492 513.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 234 234Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar6 0 0Maddi Duran Varlıklar11 99.992 100.774Kullanım Hakkı Varlıkları7 4.672 5.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.533 7.988Peşin Ödenmiş Giderler15 1.690 2.255Ertelenmiş Vergi Varlığı21 5.254 3.966Diğer Duran Varlıklar15 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR119.375 120.588TOPLAM VARLIKLAR512.867 634.419KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 259.981 309.336Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları15.214 15.245İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 15.214 15.245Banka Kredileri11.397 11.628Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.817 3.617Ticari Borçlar34.433 38.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 1.922 1.690İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 32.511 36.646Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 6.489 6.514Diğer Borçlar767 17.407İlişkili Taraflara Diğer Borçlar23 0 15.002İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 767 2.405Türev Araçlar25,1 0 4.641Kısa Vadeli Karşılıklar4.943 4.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 2.711 1.468Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.232 2.577Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 16.550 13.916ARA TOPLAM338.377 409.440TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER338.377 409.440UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar25.990 69.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 25.990 69.673Banka Kredileri24.274 67.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.716 2.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 191 191Uzun Vadeli Karşılıklar10.013 9.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 10.013 9.726TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER36.194 79.590TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER374.571 489.030ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar138.296 145.389Ödenmiş Sermaye16 23.625 23.625Sermaye Düzeltme Farkları16 1.584 1.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-767 -674Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-767 -674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.583 -5.139Yabancı Para Çevrim Farkları-1.575 -1.455Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)3.158 -3.684Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 31.055 68.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 94.938 55.332Net Dönem Karı veya Zararı-13.722 1.915TOPLAM ÖZKAYNAKLAR138.296 145.389TOPLAM KAYNAKLAR512.867 634.419Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 80.178 94.124Satışların Maliyeti17 -58.849 -55.009TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.329 39.115BRÜT KAR (ZARAR)21.329 39.115Genel Yönetim Giderleri18 -10.595 -8.745Pazarlama Giderleri18 -18.132 -18.924Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -528 -629Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19 6.126 1.414Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler19 -12.259 -5.518ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-14.059 6.713Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler19 77 3Yatırım Faaliyetlerinden Giderler19 -5 -1Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 120 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-13.867 6.715Finansman Gelirleri20 7.428 1.616Finansman Giderleri20 -10.257 -8.199SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-16.696 132Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.974 -215Dönem Vergi (Gideri) Geliri21 0 -2.324Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 2.974 2.109SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-13.722 -83DÖNEM KARI (ZARARI)-13.722 -83Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-13.722 -83Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp)( Tam TL) 22 -0,58080000 -0,00350000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-93 -91Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -116 -116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 25Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 25Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar6.722 2.993Yabancı Para Çevrim Farkları6 -120 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.552 3.837Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.710 -844Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-1.710 -844DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.629 2.902TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.093 2.819Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.093 2.819http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933587BIST