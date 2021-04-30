***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:40
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -1.129 1.068 -1.009 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
458 -15.131 14.673 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.993 -91 -83 2.819 2.819
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.129 4.061 -1.100 68.751 70.329 -83 166.038 166.038
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -674 -1.455 -3.684 68.746 55.332 1.915 145.389 145.389
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-37.691 39.606 -1.915 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-93 -120 6.842 -13.722 -7.093 -7.093
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -767 -1.575 3.158 31.055 94.938 -13.722 138.296 138.296
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-122.351 -30.456
Dönem Karı (Zararı)
-13.722 -83
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.988 16.945
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.093 4.314
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-4.288 477
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.288 477
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.261 2.762
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.606 2.078
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-345 684
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
10.499 9.179
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -5.755 -1.321
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 8.591 8.093
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
19 11.237 3.087
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
19 -3.574 -680
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
2.589 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
19 -120 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21 -2.974 215
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
19 -72 -2
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-119.130 -46.668
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-72.303 -54.833
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.817 2
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-32.081 12.997
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.422 -1.512
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-329 4.891
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-25 -1.636
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.637 2.062
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.516 -8.639
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-12.131 -1.791
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
2.615 -6.848
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-121.864 -29.806
Alınan Temettüler
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -192 -452
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-295 -198
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.984 -1.309
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
81 3
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -2.065 -1.312
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-111.004 115.388
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 133.645
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-91.498 -12.447
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-971 -3.998
Ödenen Temettüler
16 -15.000 0
Ödenen Faiz
-9.278 -2.831
Alınan Faiz
5.743 1.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.339 83.623
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-235.339 83.623
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 279.347 13.421
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 44.008 97.044
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 44.020 279.347
Ticari Alacaklar
120.563 59.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 13.857 13.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 106.706 45.912
Diğer Alacaklar
2.377 560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.377 560
Türev Araçlar
25,1 1.322 0
Stoklar
10 176.121 139.751
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.521 535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 14.578 14.283
Diğer Dönen Varlıklar
15 31.990 19.859
ARA TOPLAM
393.492 513.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
393.492 513.831
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 234 234
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
6 0 0
Maddi Duran Varlıklar
11 99.992 100.774
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 4.672 5.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.533 7.988
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.690 2.255
Ertelenmiş Vergi Varlığı
21 5.254 3.966
Diğer Duran Varlıklar
15 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
119.375 120.588
TOPLAM VARLIKLAR
512.867 634.419
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 259.981 309.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
15.214 15.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 15.214 15.245
Banka Kredileri
11.397 11.628
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.817 3.617
Ticari Borçlar
34.433 38.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 1.922 1.690
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 32.511 36.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 6.489 6.514
Diğer Borçlar
767 17.407
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
23 0 15.002
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 767 2.405
Türev Araçlar
25,1 0 4.641
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.943 4.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.711 1.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.232 2.577
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 16.550 13.916
ARA TOPLAM
338.377 409.440
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
338.377 409.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
25.990 69.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 25.990 69.673
Banka Kredileri
24.274 67.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.716 2.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 191 191
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.013 9.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 10.013 9.726
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
36.194 79.590
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
374.571 489.030
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
138.296 145.389
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-767 -674
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-767 -674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.583 -5.139
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.575 -1.455
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
3.158 -3.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 31.055 68.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 94.938 55.332
Net Dönem Karı veya Zararı
-13.722 1.915
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
138.296 145.389
TOPLAM KAYNAKLAR
512.867 634.419
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 80.178 94.124
Satışların Maliyeti
17 -58.849 -55.009
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
21.329 39.115
BRÜT KAR (ZARAR)
21.329 39.115
Genel Yönetim Giderleri
18 -10.595 -8.745
Pazarlama Giderleri
18 -18.132 -18.924
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -528 -629
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 6.126 1.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -12.259 -5.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-14.059 6.713
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
19 77 3
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
19 -5 -1
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
19 120 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-13.867 6.715
Finansman Gelirleri
20 7.428 1.616
Finansman Giderleri
20 -10.257 -8.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-16.696 132
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.974 -215
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 -2.324
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 2.974 2.109
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.722 -83
DÖNEM KARI (ZARARI)
-13.722 -83
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-13.722 -83
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)( Tam TL) 22 -0,58080000 -0,00350000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-93 -91
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -116 -116
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
23 25
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 25
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.722 2.993
Yabancı Para Çevrim Farkları
6 -120 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.552 3.837
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.710 -844
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.710 -844
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.629 2.902
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-7.093 2.819
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-7.093 2.819
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933587
BIST