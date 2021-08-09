***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2021 19:05
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.625 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
458 -15.131 14.673 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-56 716 9.025 9.685 9.685
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
-15.002 -15.002 -15.002
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -1.065 -1.129 1.784 68.751 55.327 9.025 157.902 157.902
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
23.625 1.584 -674 -1.455 -3.684 68.746 55.332 1.915 145.389 145.389
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-37.692 39.607 -1.915 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10 3.754 -5.605 -1.861 -1.861
Dönem Karı (Zararı)
0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
22 -15.002 -15.002 -15.002
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
23.625 1.584 -684 -1.455 70 31.054 79.937 -5.605 128.526 128.526
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-190.130 -122.382
Dönem Karı (Zararı)
-5.605 9.025
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.601 38.654
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.236 9.126
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
942 5.297
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 942 5.297
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.837 4.959
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.263 4.275
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-426 684
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
19.837 19.043
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
19 -9.007 -2.785
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19 22.811 19.305
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
18 6.715 5.050
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
18 -682 -2.527
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
44 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 -8.701 231
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-594 -2
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-210.826 -172.243
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-119.602 -147.583
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.321 -182
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-58.540 -29.368
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.930 -1.131
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.593 20.169
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.126 -875
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.584 1.922
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.130 -15.195
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-8.100 -8.201
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-13.030 -6.994
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-191.830 -124.564
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -425 -648
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.125 2.830
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.001 -3.247
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
618 3
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11,12 -4.619 -3.250
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.916 117.576
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7 241.350 330.067
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -288.720 -189.666
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.942 -6.505
Ödenen Temettüler
16 -15.002 0
Ödenen Faiz
-22.608 -19.104
Alınan Faiz
9.006 2.784
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-272.047 -8.053
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-272.047 -8.053
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 279.347 13.421
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.300 5.368
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.301 279.347
Ticari Alacaklar
172.384 59.496
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
22 10.006 13.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 162.378 45.912
Diğer Alacaklar
1.882 560
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.882 560
Türev Araçlar
0
Stoklar
10 197.349 139.751
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.760 535
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 11.953 14.283
Diğer Dönen Varlıklar
15 27.960 19.859
ARA TOPLAM
421.589 513.831
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
421.589 513.831
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
5 234 234
Maddi Duran Varlıklar
11 98.779 100.774
Kullanım Hakkı Varlıkları
3.974 5.371
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 7.963 7.988
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.960 2.255
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 11.935 3.966
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
124.845 120.588
TOPLAM VARLIKLAR
546.434 634.419
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 306.108 309.336
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.772 15.245
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 17.772 15.245
Banka Kredileri
13.743 11.628
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4.029 3.617
Ticari Borçlar
33.062 38.336
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
22 1.411 1.690
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 31.651 36.646
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 4.388 6.514
Diğer Borçlar
15.822 17.407
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
22 15.002 15.002
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 820 2.405
Türev Araçlar
24,2 0 4.641
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
20 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.977 4.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 4.826 1.468
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.151 2.577
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 880 13.916
ARA TOPLAM
385.009 409.440
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
385.009 409.440
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.489 69.673
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 21.489 69.673
Banka Kredileri
20.694 67.071
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
795 2.602
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
9 191 191
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.219 9.726
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 11.219 9.726
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.899 79.590
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
417.908 489.030
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
128.526 145.389
Ödenmiş Sermaye
16 23.625 23.625
Sermaye Düzeltme Farkları
16 1.584 1.584
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-684 -674
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-684 -674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.385 -5.139
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.455 -1.455
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
70 -3.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 31.054 68.746
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 79.937 55.332
Net Dönem Karı veya Zararı
-5.605 1.915
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
128.526 145.389
TOPLAM KAYNAKLAR
546.434 634.419
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
17 182.727 204.691 102.549 110.567
Satışların Maliyeti
17 -123.646 -119.794 -64.797 -64.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
59.081 84.897 37.752 45.782
BRÜT KAR (ZARAR)
59.081 84.897 37.752 45.782
Genel Yönetim Giderleri
-19.727 -17.108 -9.132 -8.363
Pazarlama Giderleri
-33.682 -36.778 -15.550 -17.854
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-873 -699 -345 -70
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 2.197 3.654 -3.929 2.240
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -10.515 -8.126 1.744 -2.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-3.519 25.840 10.540 19.127
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
599 3 522 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-5 -1 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 -120 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.925 25.842 10.942 19.127
Finansman Gelirleri
19 12.019 3.129 4.591 1.513
Finansman Giderleri
19 -23.400 -19.715 -13.143 -11.516
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.306 9.256 2.390 9.124
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
8.701 -231 5.727 -16
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
20 -206 -8.664 -206 -6.340
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 8.907 8.433 5.933 6.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.605 9.025 8.117 9.108
DÖNEM KARI (ZARARI)
-5.605 9.025 8.117 9.108
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-5.605 9.025 8.117 9.108
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç/(Kayıp)( Tam TL) 21 -0,23720000 0,38200000 0,34360000 0,38550000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10 -56 83 35
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -13 -72 103 44
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3 16 -20 -9
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3 16 -20 -9
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
3.754 716 -2.968 -2.277
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 120 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.695 918 -3.857 -2.919
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-941 -202 769 642
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-941 -202 769 642
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.744 660 -2.885 -2.242
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.861 9.685 5.232 6.866
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.861 9.685 5.232 6.866
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956353
BIST