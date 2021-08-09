***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler458 -15.131 14.673 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-56 716 9.025 9.685 9.685Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiKar Payları-15.002 -15.002 -15.002Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -1.065 -1.129 1.784 68.751 55.327 9.025 157.902 157.902Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -674 -1.455 -3.684 68.746 55.332 1.915 145.389 145.389Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-37.692 39.607 -1.915 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10 3.754 -5.605 -1.861 -1.861Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları22 -15.002 -15.002 -15.002Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -684 -1.455 70 31.054 79.937 -5.605 128.526 128.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-190.130 -122.382Dönem Karı (Zararı)-5.605 9.025Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler24.601 38.654Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.236 9.126Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler942 5.297Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 942 5.297Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.837 4.959Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.263 4.275Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-426 684Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler19.837 19.043Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -9.007 -2.785Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 22.811 19.305Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 6.715 5.050Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18 -682 -2.527Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler44 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -8.701 231Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-594 -2İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-210.826 -172.243Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-119.602 -147.583Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.321 -182Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-58.540 -29.368Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.930 -1.131Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.593 20.169Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-2.126 -875Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.584 1.922İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-21.130 -15.195Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-8.100 -8.201Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-13.030 -6.994Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-191.830 -124.564Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -425 -648Vergi İadeleri (Ödemeleri)2.125 2.830YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.001 -3.247Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri618 3Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -4.619 -3.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.916 117.576Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 241.350 330.067Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -288.720 -189.666Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.942 -6.505Ödenen Temettüler16 -15.002 0Ödenen Faiz-22.608 -19.104Alınan Faiz9.006 2.784YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-272.047 -8.053NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-272.047 -8.053DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 279.347 13.421DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 7.300 5.368Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 7.301 279.347Ticari Alacaklar172.384 59.496İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 10.006 13.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 162.378 45.912Diğer Alacaklar1.882 560İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.882 560Türev AraçlarStoklar10 197.349 139.751Peşin Ödenmiş Giderler15 2.760 535Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 11.953 14.283Diğer Dönen Varlıklar15 27.960 19.859ARA TOPLAM421.589 513.831TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR421.589 513.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 234 234Maddi Duran Varlıklar11 98.779 100.774Kullanım Hakkı Varlıkları3.974 5.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.963 7.988Peşin Ödenmiş Giderler15 1.960 2.255Ertelenmiş Vergi Varlığı20 11.935 3.966TOPLAM DURAN VARLIKLAR124.845 120.588TOPLAM VARLIKLAR546.434 634.419KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 306.108 309.336Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.772 15.245İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 17.772 15.245Banka Kredileri13.743 11.628Kiralama İşlemlerinden Borçlar4.029 3.617Ticari Borçlar33.062 38.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 1.411 1.690İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 31.651 36.646Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 4.388 6.514Diğer Borçlar15.822 17.407İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 15.002 15.002İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 820 2.405Türev Araçlar24,2 0 4.641Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü20 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.977 4.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.826 1.468Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 2.151 2.577Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 880 13.916ARA TOPLAM385.009 409.440TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER385.009 409.440UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar21.489 69.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 21.489 69.673Banka Kredileri20.694 67.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar795 2.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 191 191Uzun Vadeli Karşılıklar11.219 9.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 11.219 9.726TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER32.899 79.590TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER417.908 489.030ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar128.526 145.389Ödenmiş Sermaye16 23.625 23.625Sermaye Düzeltme Farkları16 1.584 1.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-684 -674Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-684 -674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.385 -5.139Yabancı Para Çevrim Farkları-1.455 -1.455Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)70 -3.684Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 31.054 68.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 79.937 55.332Net Dönem Karı veya Zararı-5.605 1.915TOPLAM ÖZKAYNAKLAR128.526 145.389TOPLAM KAYNAKLAR546.434 634.419Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 182.727 204.691 102.549 110.567Satışların Maliyeti17 -123.646 -119.794 -64.797 -64.785TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)59.081 84.897 37.752 45.782BRÜT KAR (ZARAR)59.081 84.897 37.752 45.782Genel Yönetim Giderleri-19.727 -17.108 -9.132 -8.363Pazarlama Giderleri-33.682 -36.778 -15.550 -17.854Araştırma ve Geliştirme Giderleri-873 -699 -345 -70Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 2.197 3.654 -3.929 2.240Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -10.515 -8.126 1.744 -2.608ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.519 25.840 10.540 19.127Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler599 3 522 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5 -1 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 0 -120 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.925 25.842 10.942 19.127Finansman Gelirleri19 12.019 3.129 4.591 1.513Finansman Giderleri19 -23.400 -19.715 -13.143 -11.516SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-14.306 9.256 2.390 9.124Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.701 -231 5.727 -16Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -206 -8.664 -206 -6.340Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 8.907 8.433 5.933 6.324SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-5.605 9.025 8.117 9.108DÖNEM KARI (ZARARI)-5.605 9.025 8.117 9.108Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-5.605 9.025 8.117 9.108Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp)( Tam TL) 21 -0,23720000 0,38200000 0,34360000 0,38550000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10 -56 83 35Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -13 -72 103 44Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3 16 -20 -9Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3 16 -20 -9Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.754 716 -2.968 -2.277Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 120 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.695 918 -3.857 -2.919Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-941 -202 769 642Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-941 -202 769 642DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.744 660 -2.885 -2.242TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.861 9.685 5.232 6.866Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları-1.861 9.685 5.232 6.866http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956353BIST