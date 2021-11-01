***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -1.009 -1.129 1.068 68.293 85.460 -14.673 163.219 163.219Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler458 -15.131 14.673 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-26 -255 -407 8.999 8.311 8.311Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-15.002 -15.002 -15.002Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -1.035 -1.384 661 68.751 55.327 8.999 156.528 156.528Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -674 -1.455 -3.684 68.746 55.332 1.915 145.389 145.389Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-36.191 38.106 -1.915 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-44 3.881 2.956 6.793 6.793Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları22 -15.002 -15.002 -15.002Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -718 -1.455 197 32.555 78.436 2.956 137.180 137.180Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-204.724 -167.547Dönem Karı (Zararı)2.956 8.999Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler46.384 49.765Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12.329 13.553Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -4.284Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 0 -4.284Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.924 6.209Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6.615 5.525Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-691 684Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler36.772 32.024Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -9.066 -3.089Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 40.489 29.233Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 6.163 8.769Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18 -814 -2.889Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler165 704Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.134Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 -8.184 2.731Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-622 -38İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-267.294 -226.844Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-229.975 -255.894Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-493 -150Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-33.333 4.592Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-734 1.137Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler75 25.277Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.664 -723Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler2.853 3.443İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.023 -4.526Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-137 -967Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-3.886 -3.559Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-217.954 -168.080Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -592 -753Vergi İadeleri (Ödemeleri)13.822 1.286YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.827 -5.082İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları6 -490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri648 39Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -8.475 -4.631FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-57.512 188.824Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 618.850 461.285Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -619.017 -248.727Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.937 -2.861Ödenen Temettüler16 -25.846 0Ödenen Faiz-37.628 -23.961Alınan Faiz9.066 3.088YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-270.063 16.195NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-270.063 16.195DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 279.347 13.421DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 9.284 29.616Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 9.284 279.347Ticari Alacaklar283.308 59.496İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 21.112 13.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 262.196 45.912Diğer Alacaklar1.054 560İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.054 560Türev Araçlar24,2 49 0Stoklar10 173.084 139.751Peşin Ödenmiş Giderler15 1.422 535Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 462 14.283Diğer Dönen Varlıklar15 15.992 19.859ARA TOPLAM484.655 513.831TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR484.655 513.831DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 234 234Maddi Duran Varlıklar11 99.902 100.774Kullanım Hakkı Varlıkları2.991 5.371Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 7.354 7.988Peşin Ödenmiş Giderler15 2.101 2.255Ertelenmiş Vergi Varlığı20 15.182 3.966TOPLAM DURAN VARLIKLAR127.764 120.588TOPLAM VARLIKLAR612.419 634.419KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 317.130 309.336Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları58.220 15.245İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 58.220 15.245Banka Kredileri55.229 11.628Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.991 3.617Ticari Borçlar41.754 38.336İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 1.414 1.690İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 40.340 36.646Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 4.850 6.514Diğer Borçlar5.258 17.407İlişkili Taraflara Diğer Borçlar22 4.158 15.002İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.100 2.405Türev Araçlar24,2 0 4.641Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.005 0Kısa Vadeli Karşılıklar7.743 4.045Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 5.857 1.468Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.886 2.577Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 6.020 13.916ARA TOPLAM444.980 409.440TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER444.980 409.440UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar18.653 69.673İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 18.653 69.673Banka Kredileri17.897 67.071Kiralama İşlemlerinden Borçlar756 2.602Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 191 191Uzun Vadeli Karşılıklar11.415 9.726Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 11.415 9.726TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.259 79.590TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER475.239 489.030ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar137.180 145.389Ödenmiş Sermaye16 23.625 23.625Sermaye Düzeltme Farkları16 1.584 1.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-718 -674Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-718 -674Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.258 -5.139Yabancı Para Çevrim Farkları-1.455 -1.455Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)197 -3.684Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 32.555 68.746Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 78.436 55.332Net Dönem Karı veya Zararı2.956 1.915TOPLAM ÖZKAYNAKLAR137.180 145.389TOPLAM KAYNAKLAR612.419 634.419Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 344.464 350.862 161.737 146.171Satışların Maliyeti17 -229.712 -221.309 -106.066 -101.515TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)114.752 129.553 55.671 44.656BRÜT KAR (ZARAR)114.752 129.553 55.671 44.656Genel Yönetim Giderleri-28.876 -25.673 -9.149 -8.565Pazarlama Giderleri-54.163 -58.424 -20.481 -21.646Araştırma ve Geliştirme Giderleri-1.104 -1.207 -231 -508Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 3.750 5.063 1.553 1.409Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -10.537 -13.361 -22 -5.235ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)23.822 35.951 27.341 10.111Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler627 39 28 36Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-5 -1 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar1.134 1.134FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)24.444 37.123 27.369 11.281Finansman Gelirleri19 12.815 4.149 796 1.020Finansman Giderleri19 -42.486 -29.542 -19.086 -9.827SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-5.227 11.730 9.079 2.474Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.183 -2.731 -518 -2.500Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -4.005 -14.103 -3.799 -5.439Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 12.188 11.372 3.281 2.939SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.956 8.999 8.561 -26DÖNEM KARI (ZARARI)2.956 8.999 8.561 -26Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları2.956 8.999 8.561 -26Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç/(Kayıp)( Tam TL) 21 0,12510000 0,38090000 0,36240000 -0,00110000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-44 -26 -34 30Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -55 -33 -42 39Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler11 7 8 -9Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri11 7 8 -9Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.881 -662 127 -1.378Yabancı Para Çevrim Farkları0 -255 0 -255Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)4.864 -521 169 -1.439Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-983 114 -42 316Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-983 114 -42 316DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.837 -688 93 -1.348TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.793 8.311 8.654 -1.374Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları6.793 8.311 8.654 -1.374http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973759BIST