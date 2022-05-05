***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -674 -1.455 -3.684 68.746 55.332 1.915 145.389 145.389Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-37.691 39.606 -1.915 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-93 -120 6.842 -13.722 -7.093 -7.093Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -767 -1.575 3.158 31.055 94.938 -13.722 138.296 138.296Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.625 1.584 -554 -1.455 9.772 32.555 78.436 -12.698 131.265 131.265Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler232 -12.930 12.698 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-313 -740 -6.455 -7.508 -7.508Dönem Karı (Zararı)0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları23 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.625 1.584 -867 -1.455 9.032 32.787 65.506 -6.455 123.757 123.757Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-21.366 -122.351Dönem Karı (Zararı)-6.455 -13.722Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler39.198 10.988Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler11,12 5.889 4.093Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-334 -4.288Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler10 -334 -4.288Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.445 1.261Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler18 3.496 1.606Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-51 -345Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler25.225 10.499Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler19 -12.558 -5.755Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19 32.107 8.591Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri18 6.329 11.237Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri18 -653 -3.574Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler949 2.589Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-120Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler20 4.024 -2.974Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -72İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-53.079 -119.130Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-31.462 -72.303Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.453 -1.817Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-62.468 -32.081Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-885 -1.422Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler42.083 -329Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-1.145 -25Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-183 -1.637İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-472 -9.516Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.439 -12.131Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)8.967 2.615Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-20.336 -121.864Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler14 -399 -192Vergi İadeleri (Ödemeleri)-631 -295YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.662 -1.984İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit ÇıkışlarıMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 81Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11,12 -4.662 -2.065FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.609 -111.004Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 115.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -70.796 -91.498Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.354 -971Ödenen Temettüler16 0 -15.000Ödenen Faiz7 -29.563 -9.278Alınan Faiz10.322 5.743YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.419 -235.339NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.419 -235.339DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 340.547 279.347DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 336.128 44.008Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 338.364 342.560Ticari Alacaklar117.703 92.569İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar22 17.117 18.468İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 100.586 74.101Diğer Alacaklar655 2.108İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 655 2.108Türev Araçlar24,2 10.780 12.505Stoklar10 176.770 113.968Peşin Ödenmiş Giderler15 2.820 2.941Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar15 2.608 4.704Diğer Dönen Varlıklar15 32.507 21.056ARA TOPLAM682.207 592.411TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR682.207 592.411DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 234 234Maddi Duran Varlıklar11 101.313 99.115Kullanım Hakkı Varlıkları7 21.327 2.223Maddi Olmayan Duran Varlıklar12 10.798 11.749Peşin Ödenmiş Giderler15 2.311 1.304Ertelenmiş Vergi Varlığı20 35 1.221TOPLAM DURAN VARLIKLAR136.018 115.846TOPLAM VARLIKLAR818.225 708.257KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 464.217 303.390Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları84.965 195.192İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 84.965 195.192Banka Kredileri77.165 192.339Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.800 2.853Ticari Borçlar77.325 35.895İlişkili Taraflara Ticari Borçlar22 3.666 982İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 73.659 34.913Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar9 5.569 6.714Diğer Borçlar1.147 1.331İlişkili Taraflara Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.147 1.331Türev Araçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar6.385 3.316Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 4.990 1.870Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.395 1.446Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 11.442 2.474ARA TOPLAM651.050 548.312TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER651.050 548.312UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar28.477 14.107İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 28.477 14.107Banka Kredileri14.000 14.000Kiralama İşlemlerinden Borçlar14.477 107Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında BorçlarUzun Vadeli Karşılıklar14.941 14.573Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 14.941 14.573TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.418 28.680TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER694.468 576.992ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar123.757 131.265Ödenmiş Sermaye16 23.625 23.625Sermaye Düzeltme Farkları16 1.584 1.584Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-867 -554Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-867 -554Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.577 8.317Yabancı Para Çevrim Farkları-1.455 -1.455Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)9.032 9.772Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler16 32.787 32.555Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16 65.506 78.436Net Dönem Karı veya Zararı-6.455 -12.698TOPLAM ÖZKAYNAKLAR123.757 131.265TOPLAM KAYNAKLAR818.225 708.257Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 123.864 80.178Satışların Maliyeti17 -60.374 -58.849TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)63.490 21.329BRÜT KAR (ZARAR)63.490 21.329Genel Yönetim Giderleri-13.574 -10.595Pazarlama Giderleri-28.016 -18.132Araştırma ve Geliştirme Giderleri-658 -528Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler18 6.339 6.126Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler18 -9.623 -12.259ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.958 -14.059Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 77Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -5Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 120FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)17.958 -13.867Finansman Gelirleri19 13.338 7.428Finansman Giderleri19 -33.727 -10.257SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.431 -16.696Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.024 2.974Dönem Vergi (Gideri) Geliri20 -2.728 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri20 -1.296 2.974SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.455 -13.722DÖNEM KARI (ZARARI)-6.455 -13.722Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-6.455 -13.722Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (kayıp)/kazanç (tam TL) 21 -0,27320000 -0,58080000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-313 -93Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14 -391 -116Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler78 23Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri78 23Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-740 6.722Yabancı Para Çevrim Farkları-120Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-772 8.552Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32 -1.710Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 -1.710DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.053 6.629TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.508 -7.093Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.508 -7.093http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026980BIST