***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
24.02.2020 08:35
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 28.02.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2019 31/12/2019 28/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821075
BIST
12:29114.141
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -2.688,23
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.870
12:296,1559
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0640
|Açılış
|: 6,1530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1559
En Düşük
6,0929
12:296,6642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 0,0517
|Açılış
|: 6,6560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
12:29334,04
En Yüksek
|Değişim
|: 3,73%
|| 12,02
|Açılış
|: 334,04
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|91.534.440
|% 20,00
|
|RALYH
|9,43
|38
|% 15,00
|
|YBTAS
|5.656,70
|192.328
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|52.114
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|99.611
|% 9,57
|
|FENER
|14,49
|136.958.092
|% -10,00
|
|DARDL
|4,96
|51.753
|% -9,98
|
|SALIX
|5,30
|1.823
|% -7,67
|
|AYCES
|10,90
|317.684
|% -7,63
|
|ORMA
|4,48
|797
|% -7,44
|
|THYAO
|13,82
|794.500.196
|% -4,82
|
|IPEKE
|10,29
|354.026.355
|% 5,54
|
|ASELS
|28,38
|334.547.213
|% -1,60
|
|KOZAA
|12,90
|277.675.817
|% 2,87
|
|KRDMD
|2,71
|220.694.516
|% -3,90
|
|CEMAS
|1,26
|132.646.951
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|193.187.868
|% -1,42
|
|KRDMD
|2,71
|220.694.516
|% -3,90
|
|THYAO
|13,82
|794.500.196
|% -4,82
|
|TEKTU
|1,56
|88.972.604
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9217
|7,9614
|% 0,63
|
|Frank
|6,2513
|6,2890
|% 0,80
|
|Riyal
|1,6354
|1,6436
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.685
|1.685
|41,05
|
|Altın Gr.
|333
|333
|10,64
|
|Cumhuriyet
|2.206
|2.239
|73,00
|
|Tam
|2.196
|2.251
|68,98
|
|Yarım
|1.062
|1.089
|33,37
|
|Çeyrek
|532
|545
|16,68
|
|Gümüş.Ons
|18,78
|18,82
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,09
|
|B. Petrol
|56,09
|56,09
|-1,85
|