***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
22.04.2020 16:58
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 31.03.2020 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 05.05.2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 05/05/2020
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839854
BIST
17:1798.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 741,78
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:176,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:177,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:17384,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 6,40
|Açılış
|: 384,63
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|58.488.727
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.143.061
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.250.453
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|ATAGY
|3,81
|16.909.923
|% -5,93
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|CEOEM
|3,31
|27.882.868
|% -5,43
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,53
|9.744.865
|% -4,89
|
|GARAN
|8,11
|902.553.841
|% -0,86
|
|SASA
|8,75
|572.571.875
|% 5,29
|
|ECILC
|4,71
|545.387.624
|% 1,29
|
|SOKM
|10,63
|492.915.872
|% 9,93
|
|ASELS
|26,94
|381.573.198
|% -0,07
|
|DOHOL
|1,79
|284.835.695
|% 4,07
|
|YKBNK
|2,00
|260.222.478
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|202.806.881
|% 3,97
|
|GSRAY
|2,67
|337.840.580
|% 5,12
|
|ECILC
|4,71
|545.387.624
|% 1,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6025
|8,6457
|% 0,63
|
|Frank
|7,1915
|7,2349
|% 0,37
|
|Riyal
|1,8540
|1,8633
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.710
|23,43
|
|Altın Gr.
|384
|384
|6,19
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.525
|41,50
|
|Tam
|2.531
|2.591
|42,50
|
|Yarım
|1.233
|1.265
|20,70
|
|Çeyrek
|618
|633
|10,40
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,06
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|
|B. Petrol
|21,13
|21,13
|1,80
|