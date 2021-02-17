***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
17.02.2021 18:46
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 01.03.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 01/03/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910562
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9835
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9705
18:058,4063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0666
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3983
18:05399,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,07
|Açılış
|: 399,57
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
398,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9783
|6,9840
|% -0,13
|
|Euro
|8,4005
|8,4086
|% -0,76
|
|Sterlin
|9,6501
|9,6985
|% -0,45
|
|Frank
|7,7514
|7,7981
|% -0,67
|
|Riyal
|1,8585
|1,8678
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-21,37
|
|Altın Gr.
|399
|400
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,04
|27,07
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,76
|63,76
|0,41
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 903 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 98 kaybederek (% -0.68 ) 1, 611
-
17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem