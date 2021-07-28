***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
28.07.2021 08:42
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 10.08.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 10/08/2021
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952168
BIST
09:551.359
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,76
|Açılış
|: 1.359
|
|Önceki Kapanış
|: 1.360
|
1.359
En Düşük
1.359
09:558,5641
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0051
|Açılış
|: 8,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5735
En Düşük
8,5439
09:5510,1242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1000
|
10,1430
En Düşük
10,0954
09:55496,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 1,61
|Açılış
|: 496,76
|
|Önceki Kapanış
|: 495,15
|
498,12
En Düşük
494,56
BIST En Aktif Hisseler09:55
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|IDGYO
|2,32
|14.134.100
|% 0,00
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5625
|8,5692
|% 0,12
|
|Euro
|10,1163
|10,1235
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,8415
|11,9009
|% -0,02
|
|Frank
|9,3119
|9,3680
|% -0,10
|
|Riyal
|2,2760
|2,2875
|% 0,04
|
|09:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|5,97
|
|Altın Gr.
|497
|497
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.293
|3.343
|4,00
|
|Tam
|3.276
|3.358
|5,84
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|2,82
|
|Çeyrek
|794
|812
|1,41
|
|Gümüş.Ons
|24,82
|24,85
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,04
|
|B. Petrol
|73,86
|73,86
|0,34
|