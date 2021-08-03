***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
03.08.2021 10:19
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 09.08.2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 09/08/2021
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954313
BIST
10:291.397
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,86
|Açılış
|: 1.402
|
|Önceki Kapanış
|: 1.400
|
1.404
En Düşük
1.394
10:298,3113
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0366
|Açılış
|: 8,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4380
|
8,3816
En Düşük
8,2921
10:299,8816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0415
|Açılış
|: 9,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
9,9683
En Düşük
9,8542
10:29483,72
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -3,01
|Açılış
|: 483,72
|
|Önceki Kapanış
|: 486,73
|
487,52
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler10:26
|IDGYO
|3,63
|9.992.599
|% 10,00
|
|KTSKR
|26,64
|27.566.408
|% 9,99
|
|DAGI
|2,68
|20.010.858
|% 9,84
|
|ORMA
|31,20
|118.404
|% 9,01
|
|UFUK
|14,50
|5.075
|% 6,62
|
|METUR
|5,79
|15.873.880
|% -5,70
|
|KUYAS
|2,59
|7.206.941
|% -5,13
|
|IDEAS
|49,22
|129.811
|% -4,98
|
|BURVA
|23,62
|3.165.550
|% -4,68
|
|BURCE
|19,27
|1.278.069
|% -4,60
|
|SISE
|7,74
|240.715.031
|% 0,26
|
|GARAN
|8,58
|192.554.320
|% 0,35
|
|EREGL
|19,73
|129.635.064
|% 0,15
|
|KARSN
|4,06
|98.237.828
|% -1,46
|
|ASELS
|15,88
|84.310.569
|% -1,00
|
|EKGYO
|1,81
|57.104.986
|% 0,00
|
|SISE
|7,74
|240.715.031
|% 0,26
|
|YKBNK
|2,40
|61.123.309
|% -0,83
|
|KARSN
|4,06
|98.237.828
|% -1,46
|
|GARAN
|8,58
|192.554.320
|% 0,35
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3050
|8,3107
|% -0,45
|
|Euro
|9,8677
|9,8872
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,5469
|11,6048
|% -0,09
|
|Frank
|9,1692
|9,2245
|% -0,17
|
|Riyal
|2,2141
|2,2252
|% -0,23
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|-4,39
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-1,80
|
|Cumhuriyet
|3.223
|3.272
|-43,00
|
|Tam
|3.211
|3.291
|-39,84
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-19,27
|
|Çeyrek
|778
|796
|-9,64
|
|Gümüş.Ons
|25,30
|25,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,77
|6,78
|-0,04
|
|B. Petrol
|72,65
|72,65
|-0,24
|
Seans Raporu
10:26
daha fazla
-
10:41BMSCH
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 653, 549 adet işlem
-
10:40DENGE
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 1.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 948, 165 adet işlem
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler VESTL, PETKM, FROTO
-
10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, GARAN, VAKBN
-
10:39XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 75 kaybederek (% -0.30 ) 1, 232