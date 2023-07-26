***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim
26.07.2023 20:52
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 – 30.06.2023 dönemine ait konsolide olmayan finansal tabloları, bunlara ilişkin açıklama ve dipnotları 09.08.2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2023 30/06/2023 09/08/2023
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175646
BIST
'
18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0064
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1458
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,9196
En Düşük
29,6578
18:051.709,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.709,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9201
|26,9258
|% 0,02
|
|Euro
|29,8569
|29,8682
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,7590
|34,9333
|% 0,41
|
|Frank
|31,1814
|31,3693
|% 0,50
|
|Riyal
|7,1589
|7,1948
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|9,90
|
|Altın Gr.
|1.709
|1.709
|8,69
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.146
|11.259
|87,00
|
|Yarım
|5.565
|5.656
|44,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.828
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|21,59
|21,61
|0,24
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,69
|