***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Takvim Yılı Faaliyetleri İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 25.03.2024Genel Kurul Tarihi 16.04.2024Genel Kurul Saati 09:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok 34771 TepeüstüGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı sonunda tutanakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi,3 - Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 yıllık Faaliyet Raporu' nun okunması ve görüşülmesi,4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması.5 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarının ayrı ayrı görüşülmesi ve karara bağlanması7 - Kayıtlı sermaye tavanının arttırılması ve kayıtlı sermaye sisteminin 2024-2028 yılları için geçerli olmak üzere beş yıl süre ile uzatılmasının Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 10. maddesinin Ek-1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması8 - 2023 yılı kârlılık durumunun görüşülmesi ve Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi ve karara bağlanması9 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması ve görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ile şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,11 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca 2024 mali yılına ilişkin finansal tabloların ve raporların denetlenmesi için 01.01.2024 – 31.12.2024 mali yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında 2023 mali yılı içerisinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi hususunun görüşülmesi,14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2023 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,15 - Sermaye Piyasası Kurulunun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı çerçevesinde yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi16 - Dilek, Görüşler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Adel Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ade Olagan Genel Kurul Davet Ilan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan MetniEK: 3 Adel General Assmebly Information Document 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 Adel 2023 Ordinary General Assembly Invitation and Proxy.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 25.03.2023 tarihli toplantısında, Şirketin 2023 takvim yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın gündem maddelerini görüşmek üzere, 16 Nisan 2024 Salı günü saat 09.30'de Fatih Sultan Mehmet mahallesi, Balkan Caddesi Buyaka No:58 E Blok, 34771 Tepeüstü-Ümraniye/İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına ve söz konusu toplantının yapılabilmesi için T.T.K., Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262254BIST