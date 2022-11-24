***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için SPK başvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 590.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.11.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 22.11.2022 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Yönetim Kurulunun yurtiçinde 590.000.000.- TL (beşyüzdoksanmilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılması için Şirket yönetiminin yetkilendirildiği bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.11.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081921BIST