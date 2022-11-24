***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
24.11.2022 21:42
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 590.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 22.11.2022 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Yönetim Kurulunun yurtiçinde 590.000.000.- TL (beşyüzdoksanmilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılması için Şirket yönetiminin yetkilendirildiği bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 23.11.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081921
BIST
18:054.858
En Yüksek
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|: 4.880
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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1.053,55
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
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|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
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|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
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|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
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|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
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|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6239
|18,6323
|% 0,06
|
|Euro
|19,3685
|19,4028
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,5024
|22,6152
|% 0,48
|
|Frank
|19,6678
|19,7863
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|3,10
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|3,04
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.036
|7.108
|2,00
|
|Yarım
|3.423
|3.475
|1,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.737
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,51
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-0,13
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Seans Raporu
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