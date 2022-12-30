***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracına ilişkin SPK onayı ve İhraç Belgesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2022İhraç Tavanı Tutarı 590.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 23.11.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 29.12.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 24.11.2022 tarihli özel durum açıklamasında, borçlanma aracı ihracına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle 23.11.2022 tarihinde başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 29.12.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ADEL KALEMCİLİK BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU.pdfEK: 2 Adel Kalemcilik İhraç Belgesi.pdf.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091654BIST