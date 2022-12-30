***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.12.2022 19:50
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracına ilişkin SPK onayı ve İhraç Belgesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı 590.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 23.11.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.12.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.12.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 24.11.2022 tarihli özel durum açıklamasında, borçlanma aracı ihracına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle 23.11.2022 tarihinde başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 29.12.2022 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ADEL KALEMCİLİK BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU.pdf
EK: 2 Adel Kalemcilik İhraç Belgesi.pdf.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091654
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