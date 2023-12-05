***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin SPK onayı ve İhraç Belgesi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni İhraç Belgesinin SPK tarafından onaylanmasıYetkili Organ Karar Tarihi 09.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 850.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 10.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 01.12.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.10.2023 tarihli özel durum açıklamasında, borçlanma aracı ihracına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle 10.10.2023 tarihinde başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 01.12.2023 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte sunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Adel Kalemcilik İhraç Belgesi.pdfEK: 2 Adel Kalemcilik Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222527BIST