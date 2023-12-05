***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2023 20:15
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracına İlişkin SPK onayı ve İhraç Belgesi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İhraç Belgesinin SPK tarafından onaylanması
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 850.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 01.12.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 01.12.2024
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.10.2023 tarihli özel durum açıklamasında, borçlanma aracı ihracına ilişkin izin başvurusu kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle 10.10.2023 tarihinde başvuru yapıldığı belirtilmişti. Söz konusu başvurunun SPK tarafından onaylandığı 01.12.2023 tarihli SPK Bülteninde duyurulmuştur. Söz konusu İhraç Belgesi ve Başvuru Formu ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Adel Kalemcilik İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Adel Kalemcilik Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1222527
BIST