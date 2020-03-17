***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
17.03.2020 16:52
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 17.03.2020 tarihli toplantısında,2020 yılında şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak yönetim kurulumuzca Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan raporun sonuç bölümünün KAP'ta yayınlanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830101
BIST
16:5285.103
En Yüksek
|Değişim
|: -3,17%
|| -2.785,64
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:526,4658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,4680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:527,1121
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -0,0808
|Açılış
|: 7,1140
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1080
16:52310,08
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -3,36
|Açılış
|: 310,04
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.332.305
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|KARTN
|287,90
|8.132.460
|% 5,50
|
|PEKGY
|1,97
|8.194.107
|% 4,79
|
|SELGD
|1,39
|256.018
|% 4,51
|
|CRFSA
|4,86
|2.427.641
|% -10,00
|
|DOAS
|6,12
|4.353.722
|% -10,00
|
|PENGD
|2,34
|5.780.442
|% -10,00
|
|IHYAY
|0,54
|19.563.809
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|16.082.365
|% -10,00
|
|ASELS
|21,70
|1.140.267.411
|% -5,32
|
|THYAO
|7,86
|908.300.146
|% -4,50
|
|GARAN
|8,24
|682.898.229
|% 0,61
|
|YKBNK
|1,99
|303.734.378
|% -1,97
|
|AKBNK
|5,92
|284.803.953
|% -0,84
|
|YKBNK
|1,99
|303.734.378
|% -1,97
|
|THYAO
|7,86
|908.300.146
|% -4,50
|
|IHLGM
|0,79
|89.494.510
|% -8,14
|
|ODAS
|1,16
|120.142.124
|% -7,20
|
|EKGYO
|1,09
|105.095.577
|% -3,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7732
|7,8122
|% -1,24
|
|Frank
|6,7053
|6,7457
|% -0,89
|
|Riyal
|1,7156
|1,7242
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-24,65
|
|Altın Gr.
|310
|311
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|34,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|34,15
|
|Yarım
|998
|1.024
|16,52
|
|Çeyrek
|500
|512
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,52
|29,52
|-0,53
|
Seans Raporu
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17:08XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2790, 68 kaybederek (% -2.62 ) 103, 818
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17:08XU100
Endeks 85, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 16 altında . İşlem hacmi 7, 249.00 milyon TL de
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17:08SERVE
Yüzde -9.79 oranında düşüşle 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 522 adet işlem
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17:07AKSEN
Yüzde -6.35 oranında düşüşle 2.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 450, 761 adet işlem
-
17:06IHLAS
Yüzde -8.16 oranında düşüşle 0.45 lira fiyatla işlem gören hissede 72, 537, 896 adet işlem