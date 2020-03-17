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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

17.03.2020 16:52
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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 17.03.2020 tarihli toplantısında,2020 yılında şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak yönetim kurulumuzca Güreli Yeminli Mali Müşavirlik  ve Bağımsız Denetim Hizmetleri  A.Ş. tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan raporun sonuç bölümünün KAP'ta yayınlanmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830101


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 3,30 37.332.305 % 10,00  
EGCEY 0,40 71.400 % 8,11  
KARTN 287,90 8.132.460 % 5,50  
PEKGY 1,97 8.194.107 % 4,79  
SELGD 1,39 256.018 % 4,51  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7732 7,8122 % -1,24  
Frank 6,7053 6,7457 % -0,89  
Riyal 1,7156 1,7242 % 0,42  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.490 1.490 -24,65  
Altın Gr. 310 311 -2,93  
Cumhuriyet 2.071 2.102 34,00  
Tam 2.064 2.117 34,15  
Yarım 998 1.024 16,52  
Çeyrek 500 512 8,26  
Gümüş.Ons 12,44 12,48 -0,44  
Gümüş Gr. 2,59 2,60 -0,08  
B. Petrol 29,52 29,52 -0,53  
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