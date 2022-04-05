***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
05.04.2022 20:11
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 05.04.2022 tarihli toplantısında, 2022 yılında şirketimizin kamuya açıklanan son finansal tablolarda yer alan satışların maliyeti veya hasılatın %10'una veya daha fazlasına ulaşması öngörülen şirket ve bağlı ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın veya süreklilik arz eden işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmalarına ilişkin olarak yönetim kurulumuzca Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen rapor dikkate alınarak hazırlanan raporun sonuç bölümünün KAP'ta yayınlanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016107
BIST
18:052.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 14,89
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.343
En Düşük
2.304
18:0514,7364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0578
|Açılış
|: 14,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7364
En Düşük
14,6627
18:0516,0853
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0298
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,0702
18:05910,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,76
|Açılış
|: 910,79
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
920,19
En Düşük
907,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUSE
|150,70
|14.817.310
|% 10,00
|
|SODSN
|27,94
|684.668
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|4.972.665
|% 9,99
|
|IDEAS
|23,14
|37.393.392
|% 9,98
|
|BJKAS
|4,08
|77.830.769
|% 9,97
|
|CEOEM
|11,88
|85.850.542
|% -9,93
|
|LIDER
|18,65
|833.113.279
|% -9,02
|
|CASA
|100,20
|395.827
|% -6,36
|
|GRNYO
|2,35
|4.202.922
|% -6,00
|
|GZNMI
|46,40
|35.836.917
|% -4,84
|
|THYAO
|34,50
|6.152.700.898
|% 3,11
|
|ASELS
|26,02
|3.925.539.075
|% 2,68
|
|KRDMD
|15,81
|3.593.348.000
|% -0,25
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|SISE
|16,54
|2.928.768.353
|% 1,66
|
|ODAS
|1,91
|997.857.500
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,59
|1.173.807.847
|% 3,19
|
|YKBNK
|4,21
|1.434.567.805
|% 0,00
|
|GARAN
|12,49
|3.342.449.015
|% -1,11
|
|AKBNK
|7,68
|2.015.344.220
|% -0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7136
|14,7405
|% 0,42
|
|Euro
|16,0675
|16,0839
|% -0,19
|
|Sterlin
|19,2025
|19,2988
|% 0,00
|
|Frank
|15,7765
|15,8716
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9117
|3,9314
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|-8,23
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-2,11
|
|Cumhuriyet
|6.089
|6.181
|54,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|55,57
|
|Yarım
|2.930
|3.006
|26,87
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|24,39
|24,43
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,59
|