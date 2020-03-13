ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|5,72
|822.878
|% 10,00
|VESTL
|9,90
|41.754.536
|% 10,00
|YGYO
|0,44
|16.037.094
|% 10,00
|GUSGR
|1,87
|62.441.876
|% 10,00
|ISBTR
|31.322,30
|1.986.915
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8225
|7,8618
|% -1,12
|Frank
|6,6113
|6,6511
|% -0,78
|Riyal
|1,6810
|1,6894
|% 0,23
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.528
|1.528
|-48,92
|Altın Gr.
|312
|312
|-8,10
|Cumhuriyet
|2.130
|2.162
|10,00
|Tam
|2.105
|2.159
|-8,76
|Yarım
|1.018
|1.044
|-4,24
|Çeyrek
|510
|522
|-2,12
|Gümüş.Ons
|14,67
|14,69
|-1,15
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|-0,21
|B. Petrol
|33,16
|33,16
|-0,06
Seans Raporu
- 17:59THYAO Yüzde 7.08 oranında artışla 9.08 lira fiyatla işlem gören hissede 128, 099, 401 adet işlem
- 17:58KATMR Yüzde 8.17 oranında artışla 2.25 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 757 adet işlem
- 17:57SODA Yüzde 6.16 oranında artışla 5.00 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 770, 254 adet işlem
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2270, 97 artarak (% 2.55 ) 91, 285
- 17:56 Tabandan işlem gören hisse senetleri : KORDS, YONGA, EGCYH, EKIZ, MEMSA, EGCYO, KSTUR, UFUK, SERVE, UMPAS