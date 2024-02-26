***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süresinin Uzatımına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2024İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.450.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10SPK Başvuru Tarihi 13.02.2024SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 22.02.2024Ek AçıklamalarKayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatımı ve kayıtlı sermaye tavan tutarının artırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğumuzu 13.02.2024 tarihli açıklamamızda kamuoyu ile paylaşmıştık. Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.04.04-50173 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.Kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdfEK: 2 articles of association amendment text.pdfEK: 3 SPK Onay Yazısı_Kayıtlı Sermaye Tavan Başvurusu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252079BIST