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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

26.02.2024 19:36
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Süresinin Uzatımına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 12.02.2024
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 35.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.450.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2028
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 10
SPK Başvuru Tarihi 13.02.2024
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 22.02.2024

Ek Açıklamalar
Kayıtlı sermaye tavanının süresinin uzatımı ve kayıtlı sermaye tavan tutarının artırılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğumuzu 13.02.2024 tarihli açıklamamızda kamuoyu ile paylaşmıştık. Başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu' nun 22.02.2024 tarihli ve E-29833736-110.04.04-50173 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Kamuoyuna duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2 articles of association amendment text.pdf
EK: 3 SPK Onay Yazısı_Kayıtlı Sermaye Tavan Başvurusu.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252079


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