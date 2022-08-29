***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating(JCR-ER), Adel Kalemcilik'in uzun vadeli ulusal notunu "AA - (tr) ", kısa vadeli ulusal notunu "J1+ (tr)", görünümlerini ise "stabil" olarak değerlendirmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058959BIST