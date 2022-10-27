***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
27.10.2022 16:39
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 27.10.2022 tarihinde gönderilen E-18454343-100.06.-12160 sayı numaralı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074664
BIST
16:353.947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -29,24
|Açılış
|: 3.978
|
|Önceki Kapanış
|: 3.976
|
3.990
En Düşük
3.906
16:3518,6117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,6540
En Düşük
18,5577
16:3518,6540
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1164
|Açılış
|: 18,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,8400
En Düşük
18,5734
16:35994,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,26
|Açılış
|: 993,38
|
|Önceki Kapanış
|: 995,42
|
1.000,80
En Düşük
990,53
BIST En Aktif Hisseler16:35
|FONET
|13,75
|137.962.039
|% 10,00
|
|AYES
|45,12
|1.017.446
|% 10,00
|
|EKIZ
|14,30
|641.226
|% 10,00
|
|DOBUR
|55,05
|18.063.933
|% 9,99
|
|LUKSK
|83,15
|28.700.227
|% 9,99
|
|AGYO
|6,78
|7.440.270
|% -9,96
|
|KERVN
|0,59
|1.959.455
|% -9,23
|
|KENT
|190,00
|2.745.350
|% -7,77
|
|DOGUB
|9,67
|31.665.643
|% -6,03
|
|DIRIT
|3,50
|147.751
|% -5,91
|
|THYAO
|99,40
|7.527.967.017
|% 0,61
|
|AKBNK
|15,45
|2.818.140.015
|% -2,09
|
|PETKM
|13,57
|2.264.475.733
|% 1,50
|
|SISE
|33,40
|2.217.143.490
|% -1,76
|
|TUPRS
|375,20
|2.178.506.326
|% 1,98
|
|TSKB
|3,13
|956.842.241
|% 1,29
|
|EKGYO
|4,53
|1.370.371.907
|% -0,88
|
|SKBNK
|2,13
|397.605.221
|% 2,40
|
|AKBNK
|15,45
|2.818.140.015
|% -2,09
|
|PETKM
|13,57
|2.264.475.733
|% 1,50
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6069
|18,6117
|% 0,02
|
|Euro
|18,6409
|18,6540
|% -0,62
|
|Sterlin
|21,5000
|21,6078
|% -0,30
|
|Frank
|18,7335
|18,8463
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9363
|4,9610
|% 0,08
|
|16:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.660
|-4,79
|
|Altın Gr.
|995
|995
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.644
|6.744
|-38,00
|
|Tam
|6.688
|6.743
|-25,00
|
|Yarım
|3.259
|3.298
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.648
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,52
|19,55
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,70
|11,72
|-0,01
|
|B. Petrol
|94,89
|94,89
|1,10
|