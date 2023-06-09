***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.06.2023 19:18
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 09.06.2023 tarihinde gönderilen E-18454353-100.06-17757 sayı numaralı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157867
BIST
18:055.626
En Düşük
|Değişim
|: 1,31%
|| 72,49
|Açılış
|: 5.603
|
|Önceki Kapanış
|: 5.554
|
5.535
En Yüksek
5.639
18:0523,3646
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,2548
|Açılış
|: 23,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
23,6495
En Düşük
23,0914
18:0525,1836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1173
|Açılış
|: 25,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,2000
|
25,7304
En Düşük
24,8929
18:051.473,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,98
|Açılış
|: 1.473,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461,15
|
1.494,56
En Düşük
1.459,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KRDMB
|19,69
|202.839.301
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,08
|43.856.459
|% 10,00
|
|TTKOM
|19,49
|2.130.291.955
|% 9,99
|
|EGEPO
|17,75
|52.631.011
|% 9,98
|
|OSMEN
|107,40
|70.227.246
|% 9,98
|
|DOGUB
|13,61
|18.072.256
|% -9,99
|
|ATSYH
|49,48
|6.635.181
|% -9,95
|
|ETILR
|15,02
|57.390.296
|% -9,63
|
|IMASM
|16,00
|1.206.712.736
|% -9,40
|
|ISATR
|340.000,00
|340.000
|% -9,33
|
|THYAO
|176,90
|12.507.334.906
|% 3,09
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|EREGL
|37,14
|4.224.894.895
|% 1,75
|
|TCELL
|37,34
|3.919.114.519
|% 3,72
|
|KCHOL
|103,60
|3.631.472.041
|% 3,39
|
|EKGYO
|8,03
|3.040.562.963
|% 2,16
|
|KRDMD
|22,16
|5.554.417.240
|% 4,63
|
|YKBNK
|12,38
|2.874.700.803
|% -0,16
|
|ISCTR
|13,45
|2.448.207.232
|% -1,03
|
|AKBNK
|18,46
|2.695.775.463
|% -1,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3500
|23,3646
|% 1,10
|
|Euro
|25,1155
|25,1836
|% 0,47
|
|Sterlin
|29,3695
|29,5167
|% 1,46
|
|Frank
|25,8266
|25,9822
|% 0,84
|
|Riyal
|6,2249
|6,2561
|% 1,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|-3,76
|
|Altın Gr.
|1.477
|1.477
|16,21
|
|Cumhuriyet
|9.833
|9.981
|-54,00
|
|Tam
|9.779
|10.045
|-50,98
|
|Yarım
|4.818
|4.905
|36,00
|
|Çeyrek
|2.402
|2.460
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,33
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|18,30
|18,32
|0,27
|
|B. Petrol
|75,92
|75,92
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KCAER
Yüzde 5.81 oranında artışla 17.12 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 455, 932 adet işlem
-
17:58AKYHO
Yüzde 8.25 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 362, 574 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 70, 46 artarak (% 1.13 ) 6, 281
-
17:57XU100
Endeks 5, 624 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 26 üstünde . İşlem hacmi 80, 751.00 milyon TL de
-
17:56ERCB
Yüzde 5.38 oranında artışla 113.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 830, 236 adet işlem