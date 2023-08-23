***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.08.2023 16:53
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 23.08.2023 tarihinde gönderilen E-18454353-100.06-19353 sayı numaralı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve/veya miktar hareketine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği kapsamında kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188686
BIST
'
17:067.703
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -68,72
|Açılış
|: 7.820
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.691
En Yüksek
7.832
17:0627,2332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0480
|Açılış
|: 27,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2837
En Düşük
27,1377
17:0629,5745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0907
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,9182
En Düşük
29,4189
17:061.675,92
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 18,10
|Açılış
|: 1.675,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,82
|
1.679,04
En Düşük
1.655,72
BIST En Aktif Hisseler17:06
|KENT
|532,50
|10.653.195
|% 10,00
|
|TETMT
|1.422,40
|18.148.402
|% 10,00
|
|AKYHO
|4,18
|86.111.799
|% 10,00
|
|ALFAS
|819,60
|1.696.732.404
|% 10,00
|
|NETAS
|52,05
|16.707.165
|% 10,00
|
|INGRM
|775,00
|112.775.484
|% -10,00
|
|MIPAZ
|34,98
|34.942.154
|% -9,98
|
|YGYO
|2,73
|129.995.389
|% -8,39
|
|ONCSM
|186,10
|117.491.356
|% -6,95
|
|IDGYO
|7,27
|13.294.894
|% -6,79
|
|TUPRS
|131,60
|8.563.059.651
|% -5,32
|
|THYAO
|242,70
|8.461.778.134
|% -4,79
|
|EREGL
|45,30
|7.756.577.478
|% 1,62
|
|ASTOR
|125,50
|7.090.775.785
|% -2,11
|
|TCELL
|59,25
|5.975.615.096
|% 0,85
|
|EKGYO
|9,11
|5.943.334.046
|% 2,36
|
|YKBNK
|15,57
|5.022.378.243
|% 0,71
|
|ISCTR
|16,95
|3.736.262.551
|% 3,92
|
|KATMR
|2,06
|449.710.258
|% 3,00
|
|SKBNK
|3,98
|804.095.241
|% 0,76
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1959
|27,2332
|% 0,18
|
|Euro
|29,5478
|29,5745
|% 0,31
|
|Sterlin
|34,3830
|34,5555
|% -0,33
|
|Frank
|30,8511
|31,0369
|% 0,36
|
|Riyal
|7,2324
|7,2687
|% 0,14
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.917
|18,95
|
|Altın Gr.
|1.676
|1.677
|18,78
|
|Cumhuriyet
|11.510
|11.684
|93,00
|
|Tam
|11.266
|11.363
|44,00
|
|Yarım
|5.650
|5.699
|13,00
|
|Çeyrek
|2.816
|2.849
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,13
|24,16
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|21,13
|21,14
|0,68
|
|B. Petrol
|82,55
|82,55
|-1,48
|