***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.03.2020 16:45
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 17.03.2020 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca oluşturulması gereken Bağımsız Üye Aday Listesi ile ilgili çalışmalar kapsamında aday olarak belirlenen Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu ve
Sn. Mehmet Ercan Kumcu'nun, 16.03.2020 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda adayların gerekli kriterleri sağladığı görüldüğünden, bu kişilerden oluşan Bağımsız Üye Aday Listesinin ilk olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830097
BIST
16:3285.336
En Yüksek
|Değişim
|: -2,90%
|| -2.552,33
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
81.936
16:326,4667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0388
|Açılış
|: 6,4850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4951
En Düşük
6,4177
16:327,1172
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -0,0757
|Açılış
|: 7,1220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1108
16:32312,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,81
|Açılış
|: 312,63
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
305,13
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|37.295.652
|% 10,00
|
|EGCEY
|0,40
|71.400
|% 8,11
|
|PAPIL
|7,08
|5.079.061
|% 5,83
|
|CELHA
|5,50
|1.276.655
|% 4,76
|
|KARTN
|285,40
|7.739.534
|% 4,58
|
|IHYAY
|0,54
|18.261.404
|% -10,00
|
|KRTEK
|1,35
|578.002
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|15.544.359
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|2.418.324
|% -10,00
|
|MAVI
|34,02
|2.781.839
|% -10,00
|
|ASELS
|21,72
|1.073.084.569
|% -5,24
|
|THYAO
|7,91
|857.799.749
|% -3,89
|
|GARAN
|8,26
|629.060.379
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,00
|283.794.418
|% -1,48
|
|AKBNK
|5,96
|270.890.203
|% -0,17
|
|YKBNK
|2,00
|283.794.418
|% -1,48
|
|THYAO
|7,91
|857.799.749
|% -3,89
|
|IHLGM
|0,79
|85.139.682
|% -8,14
|
|ODAS
|1,16
|105.741.693
|% -7,20
|
|TSKB
|0,90
|79.617.672
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8130
|7,8522
|% -0,73
|
|Frank
|6,7178
|6,7583
|% -0,70
|
|Riyal
|1,7213
|1,7300
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.490
|1.490
|-24,65
|
|Altın Gr.
|310
|311
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|2.071
|2.102
|34,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|34,15
|
|Yarım
|998
|1.024
|16,52
|
|Çeyrek
|500
|512
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,48
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|29,52
|29,52
|-0,53
|
Seans Raporu
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16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2019, 15 kaybederek (% -2.41 ) 81, 712
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16:43
Tabandan işlem gören hisse senetleri : RODRG, AVHOL, HALKS, MEGAP, SEYKM, SAFKR, AYES, DARDL, EPLAS, SODSN
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16:43
ISATR, EGCEY, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:43
AKSUE, KERVN, MEGAP değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:43TRGYO
Yüzde -6.04 oranında düşüşle 1.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 266, 620 adet işlem