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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.03.2020 16:45
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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirket Yönetim Kurulu 17.03.2020 tarihli toplantısında,
 
 Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca oluşturulması gereken Bağımsız Üye Aday Listesi ile ilgili çalışmalar kapsamında aday olarak belirlenen Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu ve
 
 
 
Sn. Mehmet Ercan Kumcu'nun, 16.03.2020 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda adayların gerekli kriterleri sağladığı görüldüğünden, bu kişilerden oluşan Bağımsız Üye Aday Listesinin ilk olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830097


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