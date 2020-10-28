***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 31.08.2020 tarihinde sona eren Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin görüşmeler Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası arasında başlamış olup, gelişmeler ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884725BIST