***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.10.2020 18:27
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 31.08.2020 tarihinde sona eren Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin görüşmeler Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası arasında başlamış olup, gelişmeler ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884725
BIST
12:351.127
En Yüksek
|Değişim
|: -2,22%
|| -25,64
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.153
En Düşük
1.127
12:358,2862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,1014
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1900
|
8,3234
En Düşük
8,1715
12:359,7435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0846
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6650
|
9,7769
En Düşük
9,6415
12:35500,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,24
|Açılış
|: 500,43
|
|Önceki Kapanış
|: 501,67
|
508,65
En Düşük
495,80
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DYOBY
|12,43
|17.550.599
|% 10,00
|
|KARTN
|1.648,00
|5.087.376
|% 10,00
|
|CASA
|33,00
|14.960.220
|% 10,00
|
|VANGD
|7,37
|520.897
|% 10,00
|
|MRSHL
|324,10
|5.361.082
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,75
|1.121.351
|% -10,00
|
|UZERB
|41,08
|125.910
|% -9,99
|
|KAPLM
|21,64
|417.457
|% -9,98
|
|EMNIS
|19,70
|721.867
|% -9,96
|
|VESBE
|30,74
|42.411.432
|% -9,16
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|ASELS
|17,40
|615.271.684
|% 0,23
|
|GARAN
|6,78
|534.564.358
|% -1,74
|
|SKBNK
|1,98
|1.240.640.962
|% 5,32
|
|TSKB
|2,32
|998.092.065
|% 9,95
|
|ALBRK
|1,77
|618.060.438
|% 3,51
|
|YKBNK
|2,14
|214.031.436
|% -0,93
|
|KRDMD
|3,20
|286.416.617
|% -2,44
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2767
|8,2862
|% 1,24
|
|Euro
|9,7227
|9,7435
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,7073
|10,7610
|% 0,65
|
|Frank
|9,0540
|9,1085
|% 1,00
|
|Riyal
|2,1995
|2,2105
|% 1,16
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|-25,52
|
|Altın Gr.
|500
|501
|-1,10
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.350
|-18,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|-15,25
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|-7,37
|
|Çeyrek
|797
|815
|-3,69
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,44
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,18
|
|B. Petrol
|39,59
|39,59
|-2,02
|
Seans Raporu
12:35
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17:56
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