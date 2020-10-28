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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.10.2020 18:27
GÜNCEL HABERLER



***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimizin 31.08.2020 tarihinde sona eren Toplu-İş Sözleşmesinin yeni dönemine ilişkin görüşmeler Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'yi temsilen Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşverenleri Sendikası ile Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayii İşçileri Sendikası arasında başlamış olup, gelişmeler ile ilgili bilgiler önümüzdeki günlerde verilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884725


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Yarım 1.589 1.631 -7,37  
Çeyrek 797 815 -3,69  
Gümüş.Ons 23,41 23,44 -0,94  
Gümüş Gr. 6,22 6,23 -0,18  
B. Petrol 39,59 39,59 -2,02  
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