***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİşyerimize ilişkin Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması neticesinde, AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince 6356 sayılı Kanun uyarınca 11 Mart 2021 tarihinde alınan grev kararı ve bu grevin uygulamaya konulacağına ilişkin karar sonrasında, bağlı bulunduğumuz Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası'nın 15 Mart 2021 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Lokavt kararı aldığı 19 Mart 2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen sözkonusu karar Lokavt Kararı olup, Lokavt Uygulama Kararı değildir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919448BIST