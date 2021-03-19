***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.03.2021 18:41
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşyerimize ilişkin Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşmaya varılamaması neticesinde, AĞAÇ-İŞ Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikası yönetimince 6356 sayılı Kanun uyarınca 11 Mart 2021 tarihinde alınan grev kararı ve bu grevin uygulamaya konulacağına ilişkin karar sonrasında, bağlı bulunduğumuz Türkiye Ağaç Sanayii İşverenleri Sendikası'nın 15 Mart 2021 tarihinde yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısında 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca Lokavt kararı aldığı 19 Mart 2021 tarihinde tarafımıza tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen sözkonusu karar Lokavt Kararı olup, Lokavt Uygulama Kararı değildir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919448
BIST
18:051.529
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -21,94
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.551
|
1.554
En Düşük
1.511
18:057,2281
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -0,0945
|Açılış
|: 7,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,3636
En Düşük
7,2098
18:058,6088
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -0,1296
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8000
|
8,7866
En Düşük
8,5841
18:05403,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -5,32
|Açılış
|: 403,43
|
|Önceki Kapanış
|: 408,75
|
412,59
En Düşük
402,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|18,70
|1.130.771
|% 10,00
|
|ARSAN
|10,13
|11.009.497
|% 9,99
|
|ISKPL
|41,94
|120.214.113
|% 9,96
|
|TRILC
|28,48
|57.926.896
|% 9,96
|
|BLCYT
|12,60
|140.037.602
|% 9,95
|
|DOKTA
|36,66
|11.888.564
|% -9,97
|
|CLEBI
|302,00
|524.715.596
|% -8,48
|
|YESIL
|105,30
|107.375.778
|% -7,95
|
|SANKO
|13,29
|143.250.217
|% -7,64
|
|DENGE
|6,95
|2.149.658
|% -7,33
|
|FROTO
|228,40
|2.558.117.763
|% 7,74
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|THYAO
|13,79
|1.531.787.835
|% -1,08
|
|GARAN
|8,86
|1.235.533.828
|% -1,99
|
|VESTL
|31,64
|1.160.606.949
|% 8,50
|
|PETKM
|6,05
|1.707.610.563
|% -0,66
|
|EKGYO
|2,10
|573.716.507
|% -3,23
|
|SKBNK
|1,30
|349.067.155
|% -2,99
|
|TSKB
|1,63
|315.696.370
|% -4,12
|
|ODAS
|3,76
|670.339.046
|% -6,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2236
|7,2281
|% -1,29
|
|Euro
|8,6022
|8,6088
|% -1,48
|
|Sterlin
|9,9730
|10,0230
|% -1,91
|
|Frank
|7,7242
|7,7707
|% -1,75
|
|Riyal
|1,9173
|1,9269
|% -1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|3,21
|
|Altın Gr.
|404
|404
|-4,65
|
|Cumhuriyet
|2.700
|2.741
|-26,00
|
|Tam
|2.687
|2.756
|-24,14
|
|Yarım
|1.299
|1.333
|-11,68
|
|Çeyrek
|651
|667
|-5,84
|
|Gümüş.Ons
|26,19
|26,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|63,59
|63,59
|0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ERBOS
Yüzde -5.52 oranında düşüşle 65.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 490, 172 adet işlem
-
17:58SANKO
Yüzde -9.52 oranında düşüşle 13.02 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 386, 080 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 5 kaybederek (% -2.18 ) 1, 590
-
17:57XU100
Endeks 1, 527 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 53 altında . İşlem hacmi 22, 772.00 milyon TL de
-
17:57YYAPI
Yüzde -4.69 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 428, 184 adet işlem