***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 18:32
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 24.03.2021 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca oluşturulması gereken Bağımsız Üye Aday Listesi ile ilgili çalışmalar kapsamında aday olarak belirlenen Sn. Ali Galip Yorgancıoğlu ve
Sn. Mehmet Ercan Kumcu'nun, 23.03.2021 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi toplantısındaki değerlendirmeler sonucunda adayların gerekli kriterleri sağladığı görüldüğünden, bu kişilerden oluşan Bağımsız Üye Aday Listesinin ilk olağan genel kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920250
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0113
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
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8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0224
|Açılış
|: 9,3350
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|Önceki Kapanış
|: 9,3450
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9,5332
En Düşük
9,2761
18:05443,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,29
|Açılış
|: 443,22
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|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KSTUR
|286,00
|586.480
|% 10,00
|
|ARENA
|54,45
|50.924.233
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.776.585
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.765.481
|% -9,98
|
|SERVE
|15,50
|234.017
|% -8,61
|
|LUKSK
|70,00
|9.393.722
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|488.728.723
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|278.301.765
|% -3,54
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.034.869.886
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.038.902.353
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|966.512.905
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|943.995.297
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.195.729.580
|% 0,14
|
|TSKB
|1,46
|380.887.131
|% 5,80
|
|YKBNK
|2,23
|598.046.708
|% 1,83
|
|SKBNK
|1,19
|261.802.416
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|408.952.063
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9214
|7,9290
|% -0,14
|
|Euro
|9,3926
|9,4177
|% -0,46
|
|Sterlin
|10,8515
|10,9059
|% -0,33
|
|Frank
|8,4605
|8,5114
|% -0,09
|
|Riyal
|2,1114
|2,1220
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|8,08
|
|Altın Gr.
|443
|443
|2,29
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,16
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|0,02
|
|B. Petrol
|64,19
|64,19
|3,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de