***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.07.2023 21:17
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 26 Temmuz 2023 tarihli kararı ile, Yönetim Kurulu Üyeliği' nden istifa eden Charles Alexander Von Faber-Castell yerine, Yönetim Kurulu tarafından, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Stephan Rosen 'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sayın Stephan Rosen ' nın özgeçmişi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175650
BIST
'
18:056.744
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 138,82
|Açılış
|: 6.606
|
|Önceki Kapanış
|: 6.605
|
6.583
En Yüksek
6.744
18:0526,9258
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0064
|Açılış
|: 27,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0000
|
27,1049
En Düşük
26,8400
18:0529,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1458
|Açılış
|: 29,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,8000
|
29,9196
En Düşük
29,6578
18:051.709,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 9,45
|Açılış
|: 1.709,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.700,33
|
1.713,14
En Düşük
1.695,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PASEU
|49,50
|562.837.215
|% 10,00
|
|EMKEL
|23,76
|108.544.596
|% 10,00
|
|KONYA
|4.224,00
|326.264.032
|% 10,00
|
|CMBTN
|668,90
|114.200.901
|% 10,00
|
|GSDHO
|4,51
|486.081.761
|% 10,00
|
|BURCE
|155,10
|694.014.499
|% -9,98
|
|MARKA
|12,94
|28.843.388
|% -6,44
|
|ADEL
|279,00
|188.168.897
|% -6,41
|
|ULUSE
|194,50
|244.465.840
|% -5,58
|
|LUKSK
|54,25
|14.605.467
|% -5,16
|
|ASTOR
|103,00
|10.442.663.405
|% 3,00
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|THYAO
|224,10
|6.994.894.896
|% 3,13
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ASELS
|74,30
|5.566.334.153
|% 4,80
|
|YKBNK
|12,73
|9.331.070.472
|% -4,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.665.071.722
|% 1,59
|
|KOZAL
|28,04
|6.848.268.426
|% 9,96
|
|ODAS
|10,84
|2.312.983.586
|% 9,94
|
|CANTE
|17,64
|3.736.737.398
|% 2,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9201
|26,9258
|% 0,02
|
|Euro
|29,8569
|29,8682
|% 0,49
|
|Sterlin
|34,7590
|34,9333
|% 0,41
|
|Frank
|31,1814
|31,3693
|% 0,50
|
|Riyal
|7,1589
|7,1948
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.975
|9,90
|
|Altın Gr.
|1.709
|1.709
|8,69
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.146
|11.259
|87,00
|
|Yarım
|5.565
|5.656
|44,00
|
|Çeyrek
|2.791
|2.828
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|21,59
|21,61
|0,24
|
|B. Petrol
|82,56
|82,56
|-0,69
|