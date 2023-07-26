***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulunun 26 Temmuz 2023 tarihli kararı ile, Yönetim Kurulu Üyeliği' nden istifa eden Charles Alexander Von Faber-Castell yerine, Yönetim Kurulu tarafından, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Stephan Rosen 'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Sayın Stephan Rosen ' nın özgeçmişi ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175650BIST