***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Ku Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviTUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.03.1987 Yönetim Kurulu Üyesi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırSEZAİ TANRIVERDİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 18.04.2016 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırTUĞBAN İZZET AKSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.04.2019 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite-ÜyeMEHMET HURŞİT ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.04.2014 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeKAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2012 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Boyner Perakendecilik, Tüpraş ve Arçelik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeKAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeMUSTAFA ALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Cloudturk Yönetici Ortağı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırRECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ? ARGE Danışmanlık A.Ş., Rothschild Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi - Akiş GYO, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeAHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Anadolu Efes Spor Klübü Asbaşkanı. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2018 AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Coca Cola İçecek, Koton Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748194 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıMEHMET ERCAN KUMCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2018 AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Toros Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tekfen Teknoloji A.Ş. , Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748194 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıSTEPHAN ROSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2020 Yönetim Kurulu Üyeliği Faber-Castell Çek Cumhuriyeti Genel Müdürü Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırCHARLES ALEXANDER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2020 Faber-Castell A.G. Üst Düzey Yönetici Hayır Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi HayırYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEVRİM HİZALER AYDIN Genel Müdür MühendisİRFAN ÇETİN Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliTAMER ÜNSAL Satış Direktörü MühendisÖZGÜR EYÜBOĞLU Operasyon Direktörü Makine Mühendisi Teknik DirektörMEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar MühendisiALİ ANIL ATAL İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Ekonomist Oyuncak İş Birimi DirektörüBERRİN AKMAN Bütçe Ve Raporlama Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliNAZLI SOYLU Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliKAMİL MEHMET BÜYÜKÇOLAK İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817182BIST