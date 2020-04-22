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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.04.2020 16:56
GÜNCEL HABERLER


Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite-Üye
MEHMET HURŞİT ZORLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 03.04.2014 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu İcra Başkanı. Anadolu Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
KAMİL ÖMER BOZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 08.05.2012 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş, Boyner Perakendecilik, Tüpraş ve Arçelik Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye , Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
MUSTAFA ALİ YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Cloudturk Yönetici Ortağı Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
RECEP YILMAZ ARGÜDEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ? ARGE Danışmanlık A.Ş., Rothschild Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi - Akiş GYO, Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
AHMET BOYACIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 13.04.2017 Yönetim Kurulu Üyesi Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği. Anadolu Efes Spor Klübü Asbaşkanı. Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2018 AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Coca Cola İçecek, Koton Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748194 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi/Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
MEHMET ERCAN KUMCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 05.04.2018 AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Tekfen Sigorta ve Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Toros Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tekfen Teknoloji A.Ş. , Tekfen Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748194 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Başkanı/Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
STEPHAN ROSEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2020 Yönetim Kurulu Üyeliği Faber-Castell Çek Cumhuriyeti ve İtalya Genel Müdürü, Faber-Castell Fransa ve Danimarka 2. Genel Müdür ve Avrupa Satış Direktörü Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır
CHARLES ALEXANDER GRAF VON FABER-CASTELL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 01.01.2020 Faber-Castell A.G. Üst Düzey Yönetici Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839852


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Tam 2.535 2.598 49,50  
Yarım 1.235 1.268 24,20  
Çeyrek 620 634 12,10  
Gümüş.Ons 15,03 15,06 0,15  
Gümüş Gr. 3,38 3,38 0,05  
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