***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.09.2020 16:50
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı ğı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
TUNCAY ÖZİLHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Üst Düzey Yönetici 30.03.1987 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı. Anadolu Grubu Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Üyeliği Evet 0 Yok Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi
16:521.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 9,02
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.120
|
1.135
En Düşük
1.124
16:527,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0185
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,6870
En Düşük
7,5122
16:528,8917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0115
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9100
|
8,9420
En Düşük
8,7728
16:52456,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,97
|Açılış
|: 456,98
|
|Önceki Kapanış
|: 457,96
|
459,37
En Düşük
452,15
BIST En Aktif Hisseler16:50
|MRSHL
|380,60
|30.806.930
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|48.669.979
|% 10,00
|
|TKURU
|777,70
|3.757.846
|% 10,00
|
|VANGD
|4,73
|4.193.627
|% 10,00
|
|YBTAS
|18.813,30
|753.106
|% 10,00
|
|HURGZ
|1,98
|465.202.263
|% -10,00
|
|ARMDA
|66,00
|34.015.946
|% -9,96
|
|AYCES
|102,10
|39.742.394
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,62
|1.191.128
|% -9,93
|
|BEYAZ
|8,37
|10.079.112
|% -9,90
|
|GARAN
|7,19
|3.074.091.083
|% 2,57
|
|SISE
|7,00
|1.763.846.296
|% 2,49
|
|ASELS
|17,29
|1.057.605.913
|% 1,89
|
|AKBNK
|5,12
|662.062.370
|% 1,59
|
|KRDMD
|3,31
|626.135.893
|% 0,91
|
|GARAN
|7,19
|3.074.091.083
|% 2,57
|
|SISE
|7,00
|1.763.846.296
|% 2,49
|
|HURGZ
|1,98
|465.202.263
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,75
|333.049.402
|% 0,57
|
|KRDMD
|3,31
|626.135.893
|% 0,91
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6350
|7,6445
|% 0,25
|
|Euro
|8,8771
|8,8890
|% -0,16
|
|Sterlin
|9,6885
|9,7371
|% 0,01
|
|Frank
|8,1897
|8,2391
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0299
|2,0401
|% 0,15
|
|16:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-6,20
|
|Altın Gr.
|456
|457
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.084
|-6,00
|
|Tam
|3.024
|3.100
|-2,47
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|-1,20
|
|Çeyrek
|733
|750
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,59
|5,60
|-0,08
|
|B. Petrol
|41,69
|41,69
|-0,25
|