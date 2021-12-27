***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerEVRİM HİZALER AYDIN Genel Müdür MühendisYASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliTAMER ÜNSAL Satış Direktörü MühendisÖZGÜR EYÜBOĞLU Operasyon Direktörü Makine Mühendisi Teknik DirektörMEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar MühendisiALİ ANIL ATAL İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Ekonomist Oyuncak İş Birimi DirektörüNAZLI SOYLU Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek ProfesyoneliKAMİL MEHMET BÜYÜKÇOLAK İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyonelihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986389BIST