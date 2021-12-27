***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.12.2021 16:12
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVRİM HİZALER AYDIN Genel Müdür Mühendis
YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
TAMER ÜNSAL Satış Direktörü Mühendis
ÖZGÜR EYÜBOĞLU Operasyon Direktörü Makine Mühendisi Teknik Direktör
MEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar Mühendisi
ALİ ANIL ATAL İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Ekonomist Oyuncak İş Birimi Direktörü
NAZLI SOYLU Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
KAMİL MEHMET BÜYÜKÇOLAK İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986389
BIST
16:221.900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,63
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
16:2211,4321
En Yüksek
|Değişim
|: 4,01%
|| 0,4407
|Açılış
|: 11,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 11,5600
|
11,5777
En Düşük
10,7605
16:2212,9399
En Yüksek
|Değişim
|: 4,02%
|| 0,5004
|Açılış
|: 12,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0000
|
14,1284
En Düşük
12,1851
16:22660,49
En Yüksek
|Değişim
|: 3,47%
|| 22,16
|Açılış
|: 660,49
|
|Önceki Kapanış
|: 638,33
|
673,67
En Düşük
625,35
BIST En Aktif Hisseler16:20
|ISKPL
|5,39
|87.018.730
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|10.413.548
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|376.973
|% 10,00
|
|PRKAB
|44,48
|16.985.747
|% 9,99
|
|SMART
|5,63
|3.577.990
|% 9,96
|
|DOBUR
|64,80
|8.585.093
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,19
|59.391.144
|% -9,90
|
|RODRG
|17,75
|4.100.510
|% -6,53
|
|ORMA
|33,20
|186.930
|% -6,48
|
|YBTAS
|15.600,00
|238.767
|% -6,42
|
|GARAN
|11,72
|1.794.123.633
|% 0,00
|
|THYAO
|20,82
|1.711.888.309
|% -1,42
|
|EREGL
|28,80
|1.620.084.911
|% 1,48
|
|SASA
|49,98
|1.468.153.857
|% 5,00
|
|SISE
|13,64
|1.263.715.054
|% -1,16
|
|YKBNK
|3,65
|1.065.942.681
|% 3,40
|
|EKGYO
|2,21
|540.989.654
|% -0,45
|
|GARAN
|11,72
|1.794.123.633
|% 0,00
|
|KRDMD
|9,48
|1.255.930.753
|% 0,53
|
|ODAS
|1,36
|130.435.541
|% -0,73
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,3812
|11,4013
|% 3,73
|
|Euro
|12,8798
|12,9006
|% 3,71
|
|Sterlin
|15,2008
|15,2770
|% 3,42
|
|Frank
|12,3220
|12,3962
|% 3,46
|
|Riyal
|3,0176
|3,0328
|% 3,41
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|1,79
|
|Altın Gr.
|660
|660
|22,16
|
|Cumhuriyet
|4.433
|4.500
|-22,00
|
|Tam
|4.421
|4.537
|-15,76
|
|Yarım
|2.137
|2.195
|-7,62
|
|Çeyrek
|1.072
|1.097
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|8,30
|8,31
|0,18
|
|B. Petrol
|75,93
|75,93
|0,14
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35AKFGY
Yüzde 7.23 oranında artışla 6.97 lira fiyatla işlem gören hissede 797, 384 adet işlem
-
16:34ECILC
Yüzde 5.15 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 480, 121 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 05 kaybederek (% 0.00 ) 2, 087
-
16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, EKGYO, GARAN
-
16:33XU100
Endeks 1, 893 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 09 üstünde . İşlem hacmi 23, 916.00 milyon TL de