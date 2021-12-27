Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

27.12.2021 16:12
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVRİM HİZALER AYDIN Genel Müdür Mühendis
YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
TAMER ÜNSAL Satış Direktörü Mühendis
ÖZGÜR EYÜBOĞLU Operasyon Direktörü Makine Mühendisi Teknik Direktör
MEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar Mühendisi
ALİ ANIL ATAL İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Ekonomist Oyuncak İş Birimi Direktörü
NAZLI SOYLU Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
KAMİL MEHMET BÜYÜKÇOLAK İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986389


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:221.900
Değişim :  0,46% |  8,63
Açılış :  1.899  
Önceki Kapanış :  1.891  
En Yüksek
1.943 En Düşük
1.873
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISKPL 5,39 87.018.730 % 10,00  
BAGFS 17,38 10.413.548 % 10,00  
QNBFL 86,35 376.973 % 10,00  
PRKAB 44,48 16.985.747 % 9,99  
SMART 5,63 3.577.990 % 9,96  
daha fazla
16:20 Alış Satış %  
Dolar 11,3812 11,4013 % 3,73  
Euro 12,8798 12,9006 % 3,71  
Sterlin 15,2008 15,2770 % 3,42  
Frank 12,3220 12,3962 % 3,46  
Riyal 3,0176 3,0328 % 3,41  
daha fazla
16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.808 1,79  
Altın Gr. 660 660 22,16  
Cumhuriyet 4.433 4.500 -22,00  
Tam 4.421 4.537 -15,76  
Yarım 2.137 2.195 -7,62  
Çeyrek 1.072 1.097 -3,81  
Gümüş.Ons 22,76 22,79 -0,20  
Gümüş Gr. 8,30 8,31 0,18  
B. Petrol 75,93 75,93 0,14  
Seans Raporu 16:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru