***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
19.08.2022 16:59
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
EVRİM HİZALER AYDIN Genel Müdür Mühendis
YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
TAMER ÜNSAL Satış Direktörü Mühendis
ÖZGÜR EYÜBOĞLU Operasyon Direktörü Makine Mühendisi Teknik Direktör
MEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar Mühendisi
ALİ ANIL ATAL İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Ekonomist Oyuncak İş Birimi Direktörü
NAZLI SOYLU Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
SALİH EMRE KAVUKCUOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ZÜLFÜ TUNÇ Tedarik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhracat Kurumsal E Ticaret Satış Müdürü, Satınalma Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057132
BIST
16:463.034
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 14,04
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
2.999
16:4618,1166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0376
|Açılış
|: 18,1770
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1200
En Düşük
18,0302
16:4618,2306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0304
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1952
16:461.020,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,50
|Açılış
|: 1.020,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.024,18
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler16:46
|HKTM
|13,31
|1.317.970
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|69.123.304
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|28.042.056
|% 9,97
|
|RYSAS
|10,06
|72.201.652
|% 9,95
|
|UFUK
|72,40
|1.582.487
|% 9,95
|
|ALCTL
|31,26
|89.592.524
|% -9,97
|
|GZNMI
|41,52
|419.025.985
|% -9,46
|
|DENGE
|2,23
|63.564.621
|% -8,23
|
|EMNIS
|47,06
|558.007
|% -7,91
|
|DOKTA
|32,10
|14.052.559
|% -6,90
|
|THYAO
|69,55
|4.363.460.753
|% -0,14
|
|PETKM
|11,29
|3.229.180.808
|% 2,08
|
|SISE
|25,70
|3.124.779.200
|% 0,78
|
|EREGL
|30,04
|2.623.555.989
|% 1,90
|
|TUPRS
|335,70
|2.479.034.866
|% 2,04
|
|EKGYO
|3,72
|1.777.553.570
|% 2,20
|
|YKBNK
|5,74
|2.219.191.536
|% -2,88
|
|ALBRK
|2,04
|615.104.431
|% 4,08
|
|PETKM
|11,29
|3.229.180.808
|% 2,08
|
|DOHOL
|4,94
|1.324.433.127
|% 4,22
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1123
|18,1166
|% 0,21
|
|Euro
|18,2070
|18,2306
|% -0,17
|
|Sterlin
|21,3623
|21,4694
|% -0,61
|
|Frank
|18,8401
|18,9536
|% 0,19
|
|Riyal
|4,8082
|4,8323
|% 0,26
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|-4,01
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|2,25
|
|Cumhuriyet
|6.826
|6.929
|-28,00
|
|Tam
|6.868
|6.916
|-21,00
|
|Yarım
|3.347
|3.381
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.678
|1.690
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,22
|11,24
|-0,13
|
|B. Petrol
|95,56
|95,56
|-1,03
|