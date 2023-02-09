***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.02.2023 08:37
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET OĞUZ UÇANLAR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
TAMER ÜNSAL Satış Direktörü Mühendis
MEHMET ERDEMLİ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü Bilgisayar Mühendisi
ALİ ANIL ATAL İş Geliştirme ve İnovasyon Direktörü Ekonomist Oyuncak İş Birimi Direktörü
NAZLI SOYLU Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
SALİH EMRE KAVUKCUOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ZÜLFÜ TUNÇ Tedarik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhracat Kurumsal E Ticaret Satış Müdürü, Satınalma Müdürü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1111825
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 19,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8386
En Düşük
18,8061
10:4220,2853
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1066
|Açılış
|: 20,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3119
En Düşük
20,1179
10:421.139,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 4,76
|Açılış
|: 1.139,87
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.142,13
En Düşük
1.133,54
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8300
|18,8335
|% 0,03
|
|Euro
|20,2746
|20,2853
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,7891
|22,9034
|% 0,59
|
|Frank
|20,3985
|20,5214
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0032
|5,0283
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.883
|6,92
|
|Altın Gr.
|1.140
|1.140
|4,76
|
|Cumhuriyet
|7.684
|7.800
|11,00
|
|Tam
|7.730
|7.776
|10,00
|
|Yarım
|3.776
|3.805
|5,00
|
|Çeyrek
|1.887
|1.902
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,48
|22,52
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,60
|13,62
|0,11
|
|B. Petrol
|85,33
|85,33
|0,23
|