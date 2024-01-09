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***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.01.2024 18:25
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AHMET OĞUZ UÇANLAR Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ Mali İşler Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
SALİH EMRE KAVUKCUOĞLU İnsan Kaynakları Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
ZÜLFÜ TUNÇ Satın Alma ve Lojistik Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İhracat Kurumsal E Ticaret Satış Müdürü, Satınalma Müdürü,Tedarik Direktörü
SERHAT KARA Operasyon Direktörü Mühendis
HASAN MURAT BÜYÜKKUCAK Pazarlama Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
SERHAT ÇELİK Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
BEKİR ALADAĞ Bilgi Teknolojileri ve Hizmetleri Müdürü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237016


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IHLGM 1,54 30.219.482 % 10,00  
MARKA 42,90 17.701.387 % 10,00  
GARFA 95,25 217.302.910 % 9,99  
YEOTK 223,80 1.415.486.959 % 9,98  
KBORU 56,80 410.807.999 % 9,97  
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Dolar 29,9370 29,9403 % 0,23  
Euro 32,7404 32,7512 % -0,04  
Sterlin 37,8974 38,0875 % -0,22  
Frank 34,9815 35,1922 % -0,34  
Riyal 7,9598 7,9997 % 0,23  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,95 22,98 % 0,66  
Platin 935,98 937,58 % 0,66  
Paladyum 972,69 976,27 % 0,66  
Brent Pet. 76,94 76,94 % 0,66  
Altın Ons 2.027,00 2.027,33 % 0,66  
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