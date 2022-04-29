***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.04.2022 21:49
***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu 29 Nisan 2022 tarihli toplantısında,Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.'nin
1.Denetimden Sorumlu Komiteye Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet Ercan Kumcu (Başkan) ve Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu'ın atanmasına,
2.Kurumsal Yönetim Komitesine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet Ercan Kumcu (Başkan), Sayın Tevfik Bilgin, Sayın Mehmet Hurşit Zorlu, Sayın Recep Yılmaz Argüden ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunu üstlenen Muhasebe Müdürü Sayın Fatih Çakıcı 'nın atanmasına,
3.Riskin Erken Saptanması Komitesine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu'nun (Başkan), Sayın Tevfik Bilgin ve Sayın Talip Altuğ Aksoy'un atanmasına,
Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026170
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|Sterlin
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|Frank
|15,2052
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|13,99
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|911
|10,76
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|Cumhuriyet
|6.081
|6.172
|100,00
|
|Tam
|6.057
|6.208
|105,91
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|Yarım
|2.928
|3.003
|51,23
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|Çeyrek
|1.468
|1.502
|25,62
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|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|-0,19
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|Gümüş Gr.
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|10,98
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