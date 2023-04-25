***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ADEL*** ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirket Yönetim Kurulu 25 Nisan 2023 tarihli toplantısında, Gündem uyarınca yapılan müzakere sonucunda Adel Kalemcilik Tic. ve San. A.Ş.'nin1.Denetimden Sorumlu Komiteye Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet Ercan Kumcu (Başkan) ve Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu'nun atanmasına,2.Kurumsal Yönetim Komitesine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Mehmet Ercan Kumcu (Başkan), Sayın İbrahim Tamer Haşimoğlu, Sayın Recep Yılmaz Argüden, Sayın Mehmet Hurşit Zorlu, ve Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumluluğunu üstlenen Muhasebe Müdürü Sayın Fatih Çakıcı 'nın atanmasına,3.Riskin Erken Saptanması Komitesine Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sayın Ali Galip Yorgancıoğlu'nun (Başkan), Sayın Tuğban İzzet Aksoy ve Sayın İzzet Karaca'nın atanmasına,Mevcudun oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140970BIST