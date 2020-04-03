***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.04.2020 10:21
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834499
BIST
13:1289.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 190,57
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
13:126,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,0943
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
13:127,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
13:12347,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,63
|Açılış
|: 347,03
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|SERVE
|1,76
|146.053
|% 10,00
|
|AFYON
|5,44
|13.531.820
|% 9,90
|
|AVHOL
|1,11
|123.523
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|3.192.564
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|350.937
|% 9,76
|
|RTALB
|4,16
|2.977.998
|% -9,96
|
|OSMEN
|6,07
|53.996
|% -9,94
|
|INFO
|6,39
|1.334.823
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|81.426
|% -8,57
|
|GSRAY
|2,06
|213.124.649
|% -6,36
|
|TUPRS
|86,40
|349.264.013
|% 4,54
|
|PETKM
|3,42
|345.506.839
|% -1,16
|
|ASELS
|23,46
|282.434.555
|% 1,38
|
|GARAN
|7,52
|276.118.731
|% -1,05
|
|GSRAY
|2,06
|213.124.649
|% -6,36
|
|GSRAY
|2,06
|213.124.649
|% -6,36
|
|PETKM
|3,42
|345.506.839
|% -1,16
|
|IHLGM
|0,98
|60.965.054
|% -2,00
|
|TSPOR
|2,97
|177.170.569
|% -3,88
|
|YKBNK
|1,83
|104.016.684
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2043
|8,2454
|% 0,35
|
|Frank
|6,8358
|6,8770
|% 1,04
|
|Riyal
|1,7748
|1,7837
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.611
|-2,85
|
|Altın Gr.
|347
|347
|3,98
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,46
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,03
|
|B. Petrol
|32,96
|32,96
|3,02
|