***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.09.2020 12:16
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ADEL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873278
BIST
15:031.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,62
|Açılış
|: 1.076
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.085
En Düşük
1.073
15:037,4524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,4570
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4490
|
7,4557
En Düşük
7,4158
15:038,8267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0135
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7900
|
8,8343
En Düşük
8,7885
15:03464,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,30
|Açılış
|: 464,57
|
|Önceki Kapanış
|: 461,27
|
464,82
En Düşük
460,31
BIST En Aktif Hisseler15:01
|PKENT
|1.368,80
|15.648.262
|% 10,00
|
|TKURU
|227,80
|1.614.874
|% 10,00
|
|YONGA
|38,06
|1.197.177
|% 10,00
|
|MMCAS
|2,75
|223.435
|% 10,00
|
|KSTUR
|85,80
|307.906
|% 10,00
|
|PEKGY
|12,78
|95.894.987
|% -9,94
|
|BMELK
|4,70
|590.331
|% -6,75
|
|BALAT
|2,39
|1.823.860
|% -5,91
|
|KRGYO
|4,87
|15.322.296
|% -4,88
|
|DAGI
|9,89
|859.968
|% -3,79
|
|TURSG
|6,00
|179.439.323
|% 0,67
|
|MPARK
|16,35
|121.816.518
|% 5,42
|
|PEKGY
|12,78
|95.894.987
|% -9,94
|
|OYAKC
|7,68
|88.378.253
|% 1,32
|
|ODAS
|2,46
|75.332.542
|% 0,41
|
|IHLGM
|1,39
|50.039.553
|% 0,72
|
|ODAS
|2,46
|75.332.542
|% 0,41
|
|TURSG
|6,00
|179.439.323
|% 0,67
|
|OYAKC
|7,68
|88.378.253
|% 1,32
|
|MPARK
|16,35
|121.816.518
|% 5,42
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4471
|7,4524
|% 0,27
|
|Euro
|8,8189
|8,8267
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,8435
|9,8929
|% 0,06
|
|Frank
|8,1371
|8,1861
|% -0,01
|
|Riyal
|1,9795
|1,9894
|% 0,22
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|8,88
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,51
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|4,00
|
|Tam
|3.065
|3.141
|5,82
|
|Yarım
|1.481
|1.519
|2,82
|
|Çeyrek
|743
|760
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|26,87
|26,91
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,06
|
|B. Petrol
|44,32
|44,32
|0,25
|
Seans Raporu
15:01
daha fazla
-
15:13NUGYO
Yüzde 6.34 oranında artışla 8.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 917, 799 adet işlem
-
15:12IHGZT
Yüzde 5.78 oranında artışla 3.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 953, 479 adet işlem
-
15:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, DOHOL, SAHOL
-
15:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 44 artarak (% 0.45 ) 994
-
15:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ARTI, YONGA, TKURU, EMNIS, ETILR, KSTUR, MMCAS