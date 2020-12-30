***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.12.2020 10:42
***ADEL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ADEL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895554
BIST
13:331.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 13,92
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
13:337,3440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0514
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
13:339,0134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0453
|Açılış
|: 9,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
13:33443,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,45
|Açılış
|: 443,30
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler13:33
|TGSAS
|11,56
|114.127.510
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|21.864.290
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|31.183.003
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.274.842
|% 9,98
|
|SILVR
|8,71
|6.158.880
|% 9,97
|
|NIBAS
|53,00
|12.969.900
|% -9,79
|
|EUYO
|4,50
|432.302
|% -4,66
|
|PAMEL
|22,00
|350.636
|% -4,35
|
|INVEO
|47,12
|41.288.788
|% -3,84
|
|IDEAS
|13,57
|2.386.953
|% -3,76
|
|GUBRF
|82,05
|1.782.245.185
|% 7,33
|
|ASELS
|18,58
|1.759.196.430
|% 3,80
|
|HALKB
|5,65
|1.204.274.886
|% 4,24
|
|GARAN
|10,19
|1.189.895.797
|% 1,70
|
|VAKBN
|4,75
|975.889.914
|% 2,15
|
|EKGYO
|2,17
|536.892.959
|% 0,46
|
|HALKB
|5,65
|1.204.274.886
|% 4,24
|
|VAKBN
|4,75
|975.889.914
|% 2,15
|
|ODAS
|3,98
|742.161.602
|% 3,38
|
|YKBNK
|3,08
|455.759.390
|% 0,65
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3413
|7,3440
|% -0,70
|
|Euro
|8,9977
|9,0134
|% -0,50
|
|Sterlin
|9,9478
|9,9977
|% -0,03
|
|Frank
|8,2830
|8,3329
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9505
|1,9603
|% -0,70
|
|13:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|-0,41
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-2,90
|
|Cumhuriyet
|2.941
|2.986
|-4,00
|
|Tam
|2.928
|3.002
|-3,58
|
|Yarım
|1.415
|1.452
|-1,74
|
|Çeyrek
|710
|726
|-0,86
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,31
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,61
|51,61
|0,38
|